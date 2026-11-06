La torta era alusiva a Elsa, un personaje de Frozen.

El universo de Frozen se prepara para conquistar los escenarios argentinos. Por primera vez, la exitosa historia de Disney tendrá su versión musical en Buenos Aires, con una ambiciosa producción que llegará al Teatro Gran Rex en mayo de 2027 y promete convertirse en uno de los grandes acontecimientos de la temporada teatral.

En las últimas horas se conoció una de las novedades más esperadas: Albana Fuentes fue elegida para interpretar a Anna, una de las protagonistas de la historia. El anuncio llegó acompañado por el inicio de la venta general de entradas, que ya se encuentran disponibles a través de Tuentrada.com.

La puesta estará a cargo de Ozono Producciones, MP Producciones y Los Rottemberg, las productoras responsables de espectáculos como La Sirenita de Disney, Matilda, School of Rock y Charlie y la Fábrica de Chocolate.

CUÁNDO SE ESTRENA FROZEN, EL MUSICAL Y CÓMO COMPRAR LAS ENTRADAS

Frozen, el musical debutará en mayo de 2027 en el Teatro Gran Rex, uno de los escenarios más emblemáticos de la avenida Corrientes.

Las entradas ya están a la venta mediante Tuentrada.com y quienes realicen la compra con tarjetas Santander Visa podrán acceder al beneficio de seis cuotas sin interés, según las condiciones de la promoción.

Frozen, Disney On Ice Por: GeoRittenmyer | Prensa Disney On Ice

El espectáculo buscará recrear el mundo de Arendelle a través de una combinación de actuaciones, coreografías, música y recursos audiovisuales, con una propuesta pensada para toda la familia.

QUIÉN ES LA ACTRIZ QUE INTERPRETARÁ A ANNA EN FROZEN

Una de las primeras confirmaciones del elenco fue la incorporación de Albana Fuentes en el papel de Anna, la princesa que emprende una aventura para reencontrarse con su hermana Elsa y salvar a su reino de un invierno eterno.

La obra llevará al escenario las emociones y los conflictos que hicieron de Frozen un fenómeno internacional, con canciones que se convirtieron en clásicos, como “Libre soy”.

Albana Fuentes (Foto: Movilpress)

Además, Disney+ estrenará Frozen: Camino al Musical, una docuserie que permitirá conocer cómo se desarrolla el proceso de audiciones de las niñas que buscan interpretar a Anna y Elsa durante su infancia.

La producción mostrará parte del trabajo que implica seleccionar al elenco infantil y preparar una puesta teatral de estas características.

CÓMO SERÁ LA GRAN PRODUCCIÓN DE DISNEY EN ARGENTINA

La adaptación contará con un equipo creativo encabezado por Ariel Del Mastro y Marcelo Caballero en la dirección general, mientras que Analía González estará a cargo de las coreografías.

Sebastián Mazzoni asumirá la dirección vocal, Maxi Vecco será responsable del diseño audiovisual y José Ponce Aragón estará al frente del diseño escenográfico.

Matilda Salazar cumplió años y jugó a ser Elsa de Frozen: las fotos más dulces de la hija de Luciana Salazar.

Performers dressed as Anna and Elsa perform at the world's first 'Frozen'-themed land during a media preview tour at Hong Kong Disneyland, China October 13, 2023. REUTERS/Tyrone Siu Por: REUTERS

La historia seguirá a Anna y Elsa, las dos hermanas de Arendelle, cuyo vínculo se pone a prueba cuando los poderes de Elsa desatan un invierno que amenaza con congelar el reino.

Entre aventuras, personajes entrañables y canciones inolvidables, la propuesta buscará transmitir los valores que hicieron popular a la película: el amor entre hermanas, la valentía, la aceptación y la importancia de los vínculos familiares.