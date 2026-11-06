ARCHIVO - El cantante colombiano Maluma actúa durante el concierto Colombia: Voces por la Vida para recaudar fondos para las víctimas del terremoto en Bogotá, Colombia, el 23 de agosto de 2026. (Foto AP/Fernando Vergara, archivo) Por: AP Photo/Fernando Vergara

Maluma confirmó su esperado regreso a la Argentina después de cinco años. El artista colombiano se presentará el 19 y 20 de febrero de 2027 en el Movistar Arena de Buenos Aires, en el marco de su nueva gira mundial, “Loco X Volver World Tour 2027”, que recorrerá más de 60 ciudades de Latinoamérica, Norteamérica, Europa y África.

El anuncio marca el reencuentro del cantante con el público argentino y llega después de una extensa trayectoria internacional, con giras multitudinarias y shows agotados en algunos de los escenarios más importantes del mundo.

Por: CLICKINMAR PHOTOGRAPHY

Cuándo salen a la venta las entradas para Maluma en el Movistar Arena

La venta de entradas para los dos shows de Maluma en Buenos Aires tendrá una instancia de preventa exclusiva para clientes Visa Macro.

La preventa comenzará el jueves 12 de noviembre de 2026 a las 13, por un período de 48 horas o hasta agotar el stock disponible. Se realizará a través del sitio oficial del Movistar Arena y ofrecerá un beneficio de nueve cuotas sin interés con tarjetas de crédito Visa Macro.

Una vez finalizada esa instancia, se habilitará la venta general, que también contará con financiación: quienes paguen con tarjetas de crédito Visa Macro podrán acceder a seis cuotas sin interés.

Cómo será el “Loco X Volver World Tour 2027” de Maluma

La nueva gira mundial de Maluma comenzará el 5 de febrero de 2027 en Bogotá, Colombia, y pasará por más de 60 ciudades. Entre los destinos anunciados se encuentran Buenos Aires, Ciudad de México, Santiago, Lima, Miami, Los Ángeles, Toronto, Madrid, París, Berlín y Rabat, entre otros.

El espectáculo tendrá un nuevo concepto escénico y una propuesta visual especialmente desarrollada para esta etapa artística. El repertorio combinará las canciones de su último álbum, Loco X Volver, presentado en mayo de 2026, con los grandes éxitos que marcaron su carrera.

El anuncio de la gira tuvo una presentación particular: Maluma sorprendió a viajeros y fanáticos con un show pop-up en el Aeropuerto Internacional de Miami. Allí interpretó canciones como “Según Quién”, “Felices los 4”, “Hawái” y “Loco X Volver”, acompañado por sus músicos.

Maluma. Foto: prensa

El regreso de Maluma a la Argentina y una gira con historia

El tour toma su nombre del álbum Loco X Volver, un trabajo que propone una reconexión con sus raíces, los afectos y los lugares que marcaron su historia.

“Esta gira es mi manera de agradecerles y recordarles que, sin importar qué tan lejos lleguemos, donde esté mi gente, siempre estaré en casa”, expresó el cantante al presentar el proyecto.

A lo largo de su carrera, Maluma construyó una trayectoria internacional con giras de gran convocatoria. En 2017, su Maluma World Tour sumó 105 conciertos y superó el millón de entradas vendidas. Más adelante, con sus recorridos 11:11 World Tour, Papi Juancho Maluma World Tour y Don Juan World Tour, se presentó en escenarios emblemáticos de Estados Unidos, Europa, Asia, América Latina y Medio Oriente.

En febrero de 2027, el artista volverá a encontrarse con sus fanáticos argentinos con dos funciones en el Movistar Arena, en lo que será su regreso al país después de cinco años.