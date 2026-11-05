"En Italia" es una de las canciones del álbum conjunto BOM (Bailar o Morir) de Lali y Miranda!

BOM, el proyecto musical que reúne a Lali Espósito, Juliana Gattas y Ale Sergi, anunció sus primeras tres presentaciones en vivo en Buenos Aires. Bajo el concepto Bailar o Morir, el espectáculo llegará al Movistar Arena los días 17, 18 y 19 de diciembre de 2026.

El show combinará las nuevas canciones del disco con grandes éxitos de Lali y Miranda!, en una experiencia pensada para bailar y celebrar.

Desde la presentación de la primera canción y su shortfilm hasta la llegada del álbum completo, BOM generó furor. A pocos días de su estreno, el disco ya superó los 5 millones de reproducciones globales.

Cómo es BAILAR O MORIR, el álbum debut de BOM

El álbum está integrado por 10 canciones escritas por Lali, Juliana Gattas y Ale Sergi, con producción artística de Ale Sergi y Mauro de Tommaso. El material ya se encuentra disponible en formato digital, CD y vinilo.

Con una identidad marcada por los teclados, los sintetizadores y los ritmos bailables, el tracklist comienza con el tema que le da nombre al proyecto, “Bailar o Morir”.

Luego aparecen “Señora”, “En Italia”, “Migajas”, “Adonde”, “Hiperlove”, “Ganar”, “Piel” y “Helecho”. El cierre llega con “Vivo del Pop”, una de las canciones que ya se convirtió en un fenómeno viral.

Lali, Ale Sergi y Juliana Gattas: BOM

Cuándo y cómo comprar las entradas para BOM en el Movistar Arena

Las entradas para los tres shows de BOM en Buenos Aires tendrán una preventa exclusiva para clientes de Banco Provincia, que comenzará el viernes 6 de noviembre a las 10.

Durante esta instancia, se podrá acceder a los siguientes beneficios:

Mastercard Banco Provincia: hasta 12 cuotas sin interés.

Visa Banco Provincia: hasta 12 cuotas sin interés.

La compra se realizará a través del sitio oficial de Movistar Arena. Una vez agotada la preventa, se habilitará la venta general.