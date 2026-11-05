El folklore argentino tendrá un lugar protagónico durante la histórica visita del papa León XIV a la Argentina. El Sumo Pontífice, que vivió durante dos décadas en Latinoamérica, eligió recibir a este género musical como una de las expresiones culturales que mejor representan la identidad del país.

La propuesta reunirá a reconocidos artistas y nuevas figuras de la música popular argentina. Entre los nombres confirmados se encuentran Abel Pintos, Jorge Rojas, Nahuel Pennisi, Maggie Cullen y Campedrinos, quienes tendrán la oportunidad de representar al folklore nacional durante la visita papal.

También participarán Carafea, Santiago Tucumán, el Ballet Sumampa, Tati Domínguez —en representación del norte argentino—, Corrientes Purajhei y Tradición Serrana.

La elección del folklore no es casual. Se trata de una expresión que trasciende la música: representa las raíces, las tradiciones, la memoria colectiva y las costumbres que se transmiten de generación en generación. Es una de las manifestaciones culturales más profundas de la Argentina y un símbolo de pertenencia para millones de personas.

Desde Córdoba hasta Luján, la música popular acompañará distintas instancias de la visita de León XIV, quien tiene un vínculo especial con Latinoamérica.

El folklore argentino atraviesa un gran momento: crecen las reproducciones y conquista a los jóvenes

La presencia del folklore durante la visita del Papa llega en un contexto de fuerte crecimiento del género. Según datos de Spotify, sus reproducciones aumentaron un 1.645% en los últimos diez años, mientras que sus canciones aparecen en más de 16,5 millones de playlists en todo el mundo.

Además, las nuevas generaciones, especialmente la Generación Z, incorporaron el folklore a sus consumos musicales y lo adoptaron como parte de su identidad cultural.

Este fenómeno también tendrá su expresión en Buenos Aires con la llegada de República Folklore, el primer gran festival dedicado al género en la Ciudad, que se realizará el 21 y 22 de noviembre, apenas diez días después de la visita del Sumo Pontífice.

República Folklore: el primer gran festival de folklore de Buenos Aires

República Folklore se prepara para transformar la Ciudad de Buenos Aires en un gran punto de encuentro de la música popular argentina y se realizará el 21 y 22 de noviembre.

El festival reunirá a más de 50 artistas, cuatro escenarios y más de 12 horas de música por día, en una propuesta que combinará grandes referentes del género, nuevas generaciones, gastronomía regional, artesanías y distintas experiencias vinculadas con la identidad nacional.

La iniciativa busca ir más allá de los recitales tradicionales y propone una experiencia inmersiva en la que el público será protagonista de la celebración.

Entre sus principales atractivos se destacan:

La Pista de Baile: tendrá más de 1.000 metros cuadrados frente a los dos escenarios principales. Será un espacio pensado para que el público pueda bailar y participar activamente de la fiesta.

La Pulpeña: recreará la mística de los antiguos almacenes de campo, con cocina hogareña, guitarreadas y encuentros. También funcionará como un espacio de reflexión, donde historiadores, músicos, académicos y referentes del tradicionalismo debatirán sobre el folklore como una cultura viva y en constante evolución.

El Patio Regional: será un polo gastronómico dedicado a las cocinas tradicionales de las provincias argentinas. También contará con un mercado de artesanías con piezas elaboradas mediante técnicas heredadas.

La propuesta se completará con peñas, una pulpería tradicional, juegos criollos y espacios dedicados a la industria, el turismo y las artesanías de distintas regiones del país.