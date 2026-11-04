La llegada del papa León XIV a la Argentina, este 8 de noviembre, estará acompañada por un importante operativo de seguridad en la Ciudad de Buenos Aires. Ante las restricciones de circulación que se implementarán en los barrios de Palermo y Recoleta, el Gobierno porteño habilitó un sistema de acreditación mediante código QR para los vecinos y trabajadores que no puedan demostrar su domicilio con el DNI.

La credencial será necesaria para ingresar a los perímetros de seguridad establecidos alrededor de la Nunciatura Apostólica, en Recoleta, y del Monumento a los Españoles, en Palermo.

Quienes deban atravesar los controles policiales tendrán que presentar el código QR recibido por correo electrónico.

Visita del papa León XIV: qué barrios tendrán restricciones y cortes de tránsito

El operativo de seguridad comenzará el sábado 7 de noviembre y se extenderá hasta el miércoles 11. Las principales zonas afectadas serán dos:

Recoleta: habrá restricción vehicular total en el área delimitada por las avenidas del Libertador y Callao y las calles Quintana, Juncal y Cerrito. El ingreso estará permitido únicamente a frentistas, comerciantes, trabajadores y huéspedes de hoteles que cuenten con una reserva.

Los accesos habilitados serán Callao y Quintana, y Libertad y Quintana.

Palermo: se establecerá un perímetro de seguridad alrededor del Monumento a los Españoles, con cortes de tránsito graduales vinculados a las actividades masivas previstas durante la visita papal.

Cómo conseguir el código QR para ingresar a las zonas restringidas

Los vecinos y trabajadores que necesiten ingresar a las áreas de seguridad y no tengan el domicilio actualizado en el DNI deberán tramitar una acreditación especial ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Para obtenerla, deberán completar un formulario online con carácter de declaración jurada, disponible en el siguiente enlace:

Formulario oficial para solicitar el código QR

Los datos que deberán ingresar son:

Nombre y apellido.

Número de documento.

Correo electrónico.

Una vez completado el formulario, recibirán el código QR en la dirección de correo electrónico informada.

La acreditación deberá exhibirse ante las autoridades policiales en los controles de acceso.