A un mes de su primera edición, República Folklore presentó los detalles del festival que reunirá a más de 50 artistas, tres escenarios y más de 24 horas de música en vivo en la Ciudad de Buenos Aires. El evento se realizará el 21 y 22 de noviembre y propone una experiencia que combinará grandes referentes del género, nuevas generaciones, gastronomía regional, baile y tradiciones argentinas.

Cuándo y dónde será República Folklore

La primera edición de República Folklore tendrá lugar el 21 y 22 de noviembre, con dos jornadas de música en vivo de 13 a 1 de la madrugada.

Durante cada día, el público podrá disfrutar de más de 12 horas de espectáculos, con una programación que reunirá a más de 50 artistas distribuidos en tres escenarios: dos principales y un tercero integrado a la estructura de la histórica montaña rusa del parque.

La propuesta busca reunir a figuras consagradas del folklore argentino con nuevas generaciones de músicos, en un encuentro que celebra la diversidad y la vigencia de la música popular nacional.

Tres escenarios y más de 24 horas de música en vivo

Uno de los principales atractivos de República Folklore será su despliegue musical. Con tres escenarios y una programación extendida durante dos días, el festival ofrecerá una amplia variedad de propuestas para disfrutar del folklore en todas sus expresiones.

República Folklore: baile, gastronomía y tradiciones argentinas

Además de los conciertos, el festival contará con espacios especialmente diseñados para que el público viva una experiencia cultural completa.

La Pista de Baile

Con más de 1.000 metros cuadrados frente a los dos escenarios principales, será el lugar destinado a bailar y participar activamente de la celebración folklórica.

La Pulpeña

Inspirada en los antiguos almacenes de campo, recreará un espacio de encuentro para disfrutar de la cocina hogareña y las guitarreadas compartidas. También habrá actividades dedicadas al pensamiento y la reflexión, con historiadores, músicos, académicos y referentes del tradicionalismo que debatirán sobre el folklore como una cultura viva y en constante evolución.

El Patio Regional

Este espacio gastronómico rendirá homenaje a las cocinas tradicionales y originarias de las distintas provincias argentinas. Además, contará con un mercado de artesanías con piezas elaboradas mediante técnicas heredadas.

Entradas para República Folklore

Las entradas para República Folklore se encuentran a la venta a través de AllAccess, con opciones de abonos para las dos jornadas y tickets individuales por día.

Entre los beneficios anunciados se encuentran:

Abonos y entradas por día: posibilidad de pagar en hasta 12 cuotas sin interés con tarjetas de crédito Visa Macro.

Beneficio exclusivo Visa Macro: 20% de descuento adicional y hasta 12 cuotas con tarjeta de crédito Visa Macro.

Tarjetas Visa de otros bancos: hasta 12 cuotas sin interés con tarjetas de crédito Visa de cualquier banco.

Un festival para celebrar la identidad argentina

Con la llegada de la primavera y el cierre del año como marco, República Folklore se presenta como una nueva propuesta para celebrar la música, el baile, la gastronomía y las tradiciones nacionales en Buenos Aires.

Con más de 50 artistas, tres escenarios y espacios dedicados a la cultura regional, el festival busca reunir a distintas generaciones en torno a una identidad compartida y demostrar que el folklore sigue creciendo, renovándose y convocando a nuevos públicos.