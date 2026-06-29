República Folklore, el primer gran festival de folklore de la Ciudad de Buenos Aires, anunció su grilla oficial con más de 50 artistas y dos jornadas que reunirán a las máximas figuras del género.

El evento se realizará el 21 y 22 de noviembre en el Parque de la Ciudad.

La propuesta reunirá a artistas consagrados y nuevas generaciones en tres escenarios, con más de 12 horas de música en vivo por día, una destacada oferta gastronómica federal y múltiples experiencias pensadas para celebrar la identidad y la cultura argentina.

La grilla completa de República Folklore

El festival contará con un line up de primer nivel encabezado por:

Chaqueño Palavecino

Abel Pintos

Soledad

Los Nocheros

Jorge Rojas

Lázaro Caballero

Cazzu

Los Manseros Santiagueños

Los Tekis

Sergio Galleguillo

También serán parte de la programación:

Peteco Carabajal

Dúo Coplanacu

Teresa Parodi

Cuti y Roberto Carabajal

Ahyre

Facundo Toro junto a Nombradores del Alba

Los de Imaguaré

Orozco - Barrientos

Los Alonsitos

Nahuel Pennisi

Los 4 de Córdoba junto a Por Siempre Tucu

Además, el festival contará con la participación de Maggie Cullen, Carafea, Catherine Vergnes, Diableros Jujeños, Juanjo Abregú, Gauchos of the Pampa, La Callejera, Los Bofill, Nacho Cuellar, Mariana Carrizo, Néstor Garnica, Paquito Ocaño, Sele Vera, Tomás Lipán, Nati Pastorutti, Wara Calpanchay, Los Tabaleros, Malena Garnica y muchos artistas más.

Entradas para República Folklore 2026

Los abonos estarán disponibles desde el miércoles 1 de julio a través de All Access.

Preventa

Miércoles 1 de julio desde las 14:00.

Exclusiva para tarjetas de crédito Visa Macro.

Hasta 9 cuotas sin interés.

Venta general