La Ciudad de Buenos Aires se prepara para recibir uno de los eventos más importantes del año para la música popular argentina. El próximo 21 y 22 de noviembre se realizará República Folklore, el primer gran festival de folklore de la capital, una propuesta que reunirá a consagrados artistas del género junto a las nuevas generaciones en un encuentro que celebrará la cultura, la tradición y la identidad nacional.

Con una programación pensada para toda la familia, República Folklore buscará posicionarse como una nueva referencia dentro del circuito de festivales folklóricos del país. Durante dos jornadas, el público podrá disfrutar de shows en vivo, propuestas gastronómicas regionales, experiencias culturales y diversas actividades que pondrán en valor las raíces argentinas.

El festival nace con el objetivo de acercar el folklore a nuevas audiencias y consolidar un espacio de encuentro para quienes disfrutan de la música popular en todas sus expresiones. La combinación de artistas consagrados, talentos emergentes y experiencias inmersivas promete convertir a República Folklore en una cita imperdible dentro de la agenda cultural porteña.

República Folklore 2026: fechas

Cuándo: 21 y 22 de noviembre de 2026.

Dónde: Ciudad de Buenos Aires.

Qué habrá: shows en vivo, gastronomía típica, experiencias culturales y actividades para toda la familia.

Próximamente se darán a conocer más detalles sobre el line up, la venta de entradas y las actividades especiales que formarán parte de esta primera edición de República Folklore.