El hincha de Racing, Alejo Ciganotto, alcanzó notoriedad en este 2026 cuando anunció que viajaría caminando y a dedo hacia Estados Unidos para asistir al MUNDIAL™. Su proyecto generó repercusión porque decidió iniciar la aventura mientras su pareja cursaba un embarazo.

La polémica creció cuando el joven confesó que estaba atravesando ataques de ansiedad y momentos de angustia debido a los cuestionamientos públicos. Incluso llegó a anunciar que abandonaría el viaje y regresaría a la Argentina, aunque luego decidió retomarlo tras recibir mensajes de apoyo de sus seguidores.

Alejo Ciganotto, el hincha de Racing que quiso llegar caminando al Mundial 2026, anunció su separación de su novia embarazada (Foto: captura de Instagram/@alejo.ciganotto).

En las últimas horas, el joven comunicó la separación de la mamá de su hijo en camino, a través de sus redes sociales: “Después de mucho pensarlo y con muchísimo dolor, Heloisa y yo decidimos ponerle fin a nuestra relación como pareja”. Además, aseguró que siempre estará agradecido por los momentos compartidos y que seguirá deseándole lo mejor.

QUÉ DIJO EL HINCHA DE RACING SOBRE EL FINAL DE SU RELACIÓN EN MEDIO DE SU VIAJE A PIE AL MUNDIAL™

En el mensaje donde confirmó la ruptura, Alejo Ciganotto evitó dar detalles sobre los motivos de la separación. Sin embargo, dejó en claro que la decisión fue tomada de manera conjunta y en buenos términos. “Vivimos momentos muy hermosos y construimos recuerdos que voy a llevar siempre en mi corazón”, expresó en su despedida.

La noticia sorprendió a muchos de sus seguidores, que habían seguido de cerca tanto su travesía rumbo a la COPA MUNDIAL™ como la historia de amor con Heloisa. Ahora, mientras continúa enfocado en su proyecto futbolero y de viajes, el joven atraviesa una nueva etapa personal marcada por el final de una relación que duró seis meses.

QUIÉN ES ALEJO CIGANOTTO, EL HINCHA DE RACING QUE QUISO LLEGAR CAMINANDO AL MUNDIAL™

Alejo Ciganotto se hizo conocido por su particular manera de vivir el fútbol. El joven de San Martín, que fue nominado a los premios The Best como mejor hincha del mundo, anunció a comienzos de 2026 que viajaría caminando y haciendo dedo hasta Estados Unidos para presenciar el debut de la Selección Argentina en el MUNDIAL™.

La travesía, calculada en unos 90 días, llamó la atención porque coincidía con el embarazo de su entonces pareja, Heloisa, quien según contó él mismo lo alentó a cumplir su sueño pese a las dudas iniciales. Fanático de Racing y habituado a recorrer miles de kilómetros para seguir a su equipo, Ciganotto explicó que ya había realizado nueve viajes similares por Sudamérica.

Alejo Ciganotto llegó al MUNDIAL™ y anunció su separación de su novia embarazada (Foto: Instagram/@alejo.ciganotto)

Su objetivo era documentar toda la experiencia en redes sociales y, además, intentar cumplir otro sueño: conocer a Lionel Messi y asistir a lo que considera podría ser el último Mundial del capitán argentino. “Quiero vivir mi primer Mundial y siento que me va a cambiar la vida”, había asegurado en diálogo con Infobae antes de iniciar una aventura que terminó convirtiéndolo en uno de los personajes más comentados de las redes sociales.

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