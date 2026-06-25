Una publicidad que se volvió viral puso el foco en Argentine, el barrio de Kansas, la ciudad donde se hospeda la Selección durante la Copa Mundial de la FIFA 26™, pero no es lo que parece.

“Nos vinimos al lugar más argento de todos, en teoría”, contó Leo Paradizo desde Estados Unidos.

Apostado en “un barrio muy cercano” a donde concentra el plantel que capitanea Lionel Messi.

Argentine, el barrio de Kansas, Estados Unidos.

Sin embargo, el periodista de Lape Club Social compartió su decepción por lo que descubrió allí: “De Argentina no tiene nada”.

Por qué se llama así el barrio

“Se llama Argentine porque es una zona de ferrocarrilles, donde se hacía fundición de metal”, afirmó fastidiado.

La relación entonces es que deriva de Argentum, como se dice plata en latín. De hecho, comparte el mismo origen que el nombre de nuestro país, por el icónico Río de la Plata.

“Me acabo de enterar. Si me enteraba antes no venía”, se quejó.

Es que Paradizo se indignó porque además “ni siquiera viven argentinos”.