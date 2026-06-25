La K’onga volvió a demostrar el fenómeno de convocatoria que atraviesa al completar dos funciones consecutivas con localidades agotadas en el Movistar Arena.

En menos de 48 horas, miles de personas acompañaron a la banda cordobesa en dos noches que combinaron cuarteto, invitados especiales y momentos cargados de emoción.

Tras el éxito de ambos conciertos, el grupo confirmó que el próximo 17 de agosto ofrecerá la tercera y última función de este ciclo en Buenos Aires, la única que aún tiene entradas disponibles.

La Konga. Foto: prensa

Dos noches a sala llena para uno de los grandes fenómenos del cuarteto

Las presentaciones del 23 y 24 de junio reunieron a fanáticos de distintas generaciones que colmaron el Movistar Arena para cantar y bailar algunos de los mayores éxitos de La K’onga.

Con una puesta de gran despliegue, pantallas, luces y banda en vivo, el grupo repasó canciones como Te Mentiría, Universo Paralelo, La Fiesta, Latidos, Convénceme, La Cabaña, 5 Minutos, Ya No Vuelvas, El Mismo Aire y Tengo que Colgar, entre otros clásicos de su repertorio.

El cumpleaños de Pablo Tamagnini y el homenaje a Lionel Messi

La segunda noche tuvo un momento especialmente emotivo.

El Movistar Arena se unió para cantarle el feliz cumpleaños a Pablo Tamagnini, uno de los integrantes de la banda, en medio de una celebración que sorprendió al cantante.

La emoción continuó cuando, desde el escenario, La K’onga también dedicó el tradicional saludo de cumpleaños a Lionel Messi, generando una ovación entre los miles de asistentes y sumando un guiño futbolero a una noche de fiesta.

Invitados sorpresa y una celebración compartida

Los dos conciertos también contaron con la participación de reconocidos artistas invitados que fueron apareciendo a lo largo del espectáculo.

Entre ellos estuvieron Maxi Espíndola, Euge Quevedo, Candu, Emanero y el Chaqueño Palavecino, quienes compartieron escenario con la banda en distintos momentos del show y fueron recibidos con entusiasmo por el público.

La Konga. Foto: prensa

Cuándo será la última función de La K’onga en el Movistar Arena

Luego de las dos fechas agotadas, la banda volverá al Movistar Arena el próximo 17 de agosto para cerrar este ciclo de conciertos en Buenos Aires.

Será la última oportunidad para ver este espectáculo en la ciudad, ya que se trata de la única función que todavía cuenta con localidades disponibles.

Un año especial para La K’onga

En 2026, la banda celebra 23 años de trayectoria atravesando uno de los momentos más exitosos de su carrera.

Además de sus presentaciones en Buenos Aires, el grupo continúa llevando el cuarteto a escenarios nacionales e internacionales, con una gira que incluye fechas en Uruguay y que previamente pasó por Estados Unidos.

Convertida en una de las principales referentes del género, La K’onga sigue ampliando el alcance del cuarteto cordobés y consolidándose como uno de los fenómenos musicales más convocantes de la Argentina.

Con dos Movistar Arena completamente agotados y una tercera fecha que promete repetir la convocatoria, el grupo se prepara para cerrar un capítulo histórico en su carrera el próximo 17 de agosto.