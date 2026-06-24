C.R.O sigue consolidando su lugar como una de las figuras más importantes de la escena urbana argentina. Luego de recorrer distintos países con el exitoso “OTRA VEZ EN TUS RUINAS WORLD TOUR”, el artista anunció un nuevo desafío en su carrera: el próximo 30 de octubre se presentará en el Estadio Malvinas Argentinas.

Un nuevo hito tras conquistar escenarios de todo el mundo

El anuncio llega después de una gira internacional que incluyó más de 30 fechas y múltiples localidades agotadas en ciudades de Estados Unidos, Europa, México, Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay y otros mercados clave para su crecimiento artístico.

Uno de los momentos más destacados del tour tuvo lugar en Tokio, donde C.R.O hizo historia al convertirse en el primer trapero argentino en brindar un show en Japón.

De las batallas de freestyle a la cima del trap argentino

A sus 27 años, C.R.O es considerado uno de los pioneros del trap argentino y uno de los artistas más versátiles de su generación. Desde sus comienzos en las competencias de freestyle hasta la construcción de una identidad artística propia, logró desarrollar una propuesta que fusiona distintos géneros musicales sin perder autenticidad.

Su más reciente trabajo, el EP “Otra vez en tus ruinas”, profundiza una faceta más melódica e introspectiva, combinando sensibilidad, emoción y letras personales con la potencia que caracteriza a sus presentaciones en vivo.

Entradas para C.R.O en el Estadio Malvinas Argentinas

La venta general de entradas comenzará el jueves 25 de junio a las 12 horas a través de All Access.

Beneficios

Todos los medios de pago.

6 cuotas sin interés con tarjetas de crédito BBVA durante todo el período de venta.

Fecha del show