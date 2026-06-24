La K’onga volvió a demostrar por qué es una de las bandas más convocantes. La agrupación cordobesa inauguró la primera de sus tres fechas en el Movistar Arena con un show arrollador que reunió a miles de fanáticos y transformó el estadio en una auténtica fiesta de cuarteto.

Con localidades agotadas, el público disfrutó de una noche cargada de emoción, baile y grandes éxitos.

Durante más de dos horas, la banda recorrió algunas de las canciones más emblemáticas de su repertorio, entre ellas “Te mentiría”, “Universo Paralelo”, “Ya No Vuelvas” y “La Cabaña”.

Invitados de lujo y una noche inolvidable

La celebración contó además con la participación de destacados artistas invitados que elevaron aún más la energía del espectáculo. Sobre el escenario se sumaron Maxi Espíndola, Euge Quevedo, Emanuel y El Chaqueño Palavecino, quienes compartieron momentos únicos junto a la banda y desataron la ovación del público.

Dos funciones agotadas y una última oportunidad para ver a La K’onga

Tras el éxito de la primera presentación, La Konga continuará con su segunda fecha este 24 de junio, también con entradas agotadas. En tanto, quienes todavía quieran vivir esta experiencia tendrán una última oportunidad el próximo 17 de agosto, única función que aún cuenta con localidades disponibles.

Las entradas para este tercer y último show pueden adquirirse a través de la web oficial del Movistar Arena.

Fechas de La K’onga en el Movistar Arena