La K’onga atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera y lo confirma con un nuevo hito: tras agotar la primera función del 23 de junio en el Movistar Arena, la banda anunció una segunda fecha para el 24 de junio.

La K’onga en el Movistar Arena: fechas confirmadas

23 de junio : agotado

24 de junio: nueva función confirmada

Este doblete en el Movistar Arena forma parte de la celebración por los 23 años de trayectoria de la banda, que viene de cerrar un 2025 histórico con un estadio de Vélez completamente colmado y una fuerte expansión a nivel internacional.

Entradas para La K’onga en Buenos Aires

Las entradas para la nueva fecha del 24 de junio estarán disponibles a partir del jueves 26 de marzo a las 16 horas, a través de la web oficial del Movistar Arena.

Además, los fans podrán acceder a un beneficio exclusivo de 6 cuotas sin interés con Galicia Visa, vigente durante todo el período de venta.