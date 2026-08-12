La recta final de Gran Hermano: Generación Dorada se vive a pura emoción. Con las nueve mujeres que todavía permanecen en competencia, llegó uno de los momentos más esperados: cada finalista tuvo que elegir a un exjugador para que la acompañe en esta etapa decisiva del reality.

La elección generó todo tipo de reacciones. Mientras algunos reencuentros estuvieron marcados por abrazos, lágrimas, emoción y mucha alegría, también hubo momentos de tensión entre aquellos exconcursantes que todavía mantienen cuentas pendientes después de los fuertes enfrentamientos que protagonizaron durante su estadía en la casa.

Las finalistas fueron haciendo sus elecciones y así quedaron conformadas las parejas:

Luana Fernández eligió a Danelik Galazan.

Gisela “Yipio” Pintos eligió a Catalina “Titi” Tcherkaski.

Jennifer “La Pincoya” Galvarini eligió a Brian Sarmiento.

Sol Abraham llamó a Tomy Riguera.

Mariela Pietro eligió a Campanita.

Charlotte Caniggia eligió a Esteban Cola.

Tamara Paganini eligió a Nazareno Pompei.

Yanina Zilli eligió a Martín Rodríguez.

Alejandra Majluf eligió a Jenny Mavinga.

El ingreso de los exparticipantes a la casa provocó una verdadera catarata de emociones. Para algunas finalistas, volver a encontrarse con personas con las que compartieron semanas de convivencia significó recuperar complicidades y revivir momentos inolvidables del programa.

Hubo abrazos interminables, sonrisas, lágrimas y mucha alegría al momento de volver a verse. La energía fue especialmente fuerte en aquellos casos donde la relación entre la finalista y el exjugador elegido había quedado marcada por una amistad o una alianza durante el juego.

Ahora, con las nueve finalistas acompañadas por sus elegidos, comienza una nueva etapa en la que cada movimiento puede ser determinante. Y con tantos vínculos cruzados, viejas rivalidades y emociones a flor de piel, la gran final promete tener tanto drama afuera del juego como dentro de él.

Foto: Captura (Telefe)

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ESCÁNDALO EN GRAN HERMANO: EL DESAGRADABLE CRUCE ENTRE SOL ABRAHAM Y LUANA FERNÁNDEZ QUE PODRÍA TERMINAR EN SANCIÓN

La casa de Gran Hermano: Generación Dorada vivió una de sus jornadas más tensas desde que comenzó el reality. Apenas un día después de la eliminación del último hombre (Matías Hanssen), las nueve participantes que continúan en competencia protagonizaron un fuerte enfrentamiento que tuvo como principales protagonistas a Sol Abraham y Luana Fernández.

La particularidad de esta edición no es menor: por primera vez en la historia internacional del formato, la casa quedó integrada exclusivamente por mujeres. Y lejos de traer calma, la nueva configuración parece haber potenciado las internas.

Todo comenzó cuando algunas participantes, entre ellas Luana y Yanina Zilli, decidieron cambiar de habitación para reorganizar los espacios. El movimiento generó un verdadero caos y rápidamente aparecieron las acusaciones cruzadas por el desorden, la limpieza y hasta el uso de prendas íntimas.

Escándalo total en Gran Hermano: el verdadero motivo de la sorpresiva expulsión de Solange Abraham (captura de Telefe)

En medio de la discusión, Sol habló con Zilli en la habitación y apuntó duramente contra Luana, sin imaginar que su compañera estaba escuchando: “Es una asquerosa, dice que quiere privacidad, que empiece por no usar mis bombachas, ya no las pienso volver a usar”, lanzó Sol.

Luana no se quedó callada y decidió enfrentarla: “¿Qué hablás? Ridícula y sucia”. Pero la respuesta de Abraham tampoco tardó en llegar: “Demasiado bajo para mí. Sos una agresiva”.

Pero el intercambio estaba lejos de terminar. Las dos continuaron cruzándose con acusaciones cada vez más picantes, mientras Mariela intentaba intervenir para bajar la tensión y evitar que la discusión siguiera escalando: “Qué envidiosa. Yo no tengo la culpa de que vos seas así y yo así”, disparó Sol. Fue entonces que Luana lanzó una frase todavía más filosa: “¿Qué? ¿Tener alguien con plata que te banque?”.

Luana Fernández en Gran Hermano (Foto: captura Telefe)

Sin embargo, lo que generó mayor repercusión ocurrió después. A Luana no le cayó nada bien que Sol la calificara de “sucia”. Y lejos de dejar pasar el comentario, tomó una bombacha y fue hasta donde estaba Abraham, en la cocina.

“¿La sucia no serás vos? Mirá, ¿te gusta?”, le dijo mientras se acercaba con la prenda. La reacción de Sol fue inmediata: “Qué asco”. En ese momento, las cámaras de la transmisión se cortaron, por lo que los espectadores no pudieron seguir viendo qué ocurrió inmediatamente después.

Sol Abraham: “Demasiado bajo para mí. Sos una agresiva”.

Cuando regresó la transmisión, el clima parecía haberse calmado. Luana estaba conversando con Tamara Paganini, mientras Sol apareció posteriormente en el stream y también pasó por el confesionario.

Ahora queda por ver si esta estrategia le sirve para avanzar en el juego o si, por el contrario, el polémico enfrentamiento con Sol Abraham termina jugándole en contra frente al voto del público.