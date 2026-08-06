A dos días de ser eliminada de Gran Hermano Generación Dorada, Campanita sorprendió al irrumpir en el estudio de Telefe mientras Santiago del Moro conducía en vivo El Debate.

Con una cacerola en la mano y el mismo espíritu desafiante que mostró dentro de la casa, la exparticipante volvió a pedir una oportunidad para regresar al reality.

Los golpes de la cacerola interrumpieron el programa y descolocaron al conductor, que reaccionó con humor apenas la vio.

Campanita “se atrincheró” en El Debate de GH y Del Moro reaccionó picante (captura de Telefe)

Campanita irrumpió en vivo en El Debate de GH y Santiago del Moro reaccionó

“¿Qué pasó? ¡No, no, no! Se atrincheró acá. ¡Pará! Te tenías que ir”, bromeó Del Moro.

Tal como había ocurrido el 3 de agosto, cuando se plantó frente al Big para decir que no pensaba abandonar la casa, Campanita insistió con su pedido.

“Amado Santi del Moro, no me quiero ir. Por favor, no me quiero ir”, gritó desde la pantalla de ingreso.

Siguiendo el tono disparatado momento, el conductor de Telefe respondió entre risas: “Está atrincherada en el canal desde el lunes. Tenés la posibilidad de volver para acompañar a los chicos, no para jugar”.

Lejos de bajar los brazos, Campanita cerró la escena con una sonrisa y una expresión de deseo: “¡Ojalá!“.