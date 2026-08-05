Santiago del Moro volvió a revolucionar las redes sociales con un posteo que no pasó inadvertido entre los seguidores de Gran Hermano. A pocas horas de la gala del reality, el conductor compartió una historia de Instagram con un mensaje tan breve como contundente.

Sobre un fondo completamente rojo y acompañado por la canción “Bang Bang”, de Nancy Sinatra, Del Moro escribió una única palabra en letras blancas: “FULMINADA”. Y agregó: “Hoy Gala #GH 22:30 hs”.

La publicación generó un verdadero revuelo entre los fanáticos del programa, quienes se preguntan qué participante habrá hecho una de las que jugadas más fuertes dentro de la casa.

¡Se pone picante la casa de Gran Hemano: Generación Dorada!

Foto: Captura de Instagram Stories (@santidelmoro) Por: Fabiana Lopez

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GRAN HERMANO: EL LLANTO DE SOL ABRAHAM AL SALUDAR A SU HIJA DELFI POR SU CUMPLEAÑOS DESDE LA CASA

La emoción volvió a apoderarse de la casa de Gran Hermano: Generación Dorada cuando Sol Abraham protagonizó uno de los momentos más conmovedores de la edición. En medio de una gala cargada de tensión por la competencia, la participante aprovechó unos minutos al aire para enviarle un mensaje muy especial a su hija, Delfi, que estaba celebrando su cumpleaños.

Visiblemente emocionada y con lágrimas en los ojos, Sol tomó la palabra frente a Santiago del Moro, sus compañeros y los televidentes: “Quiero aprovechar este momento para decirle feliz cumpleaños a Delfi, a mi hija”, expresó apenas comenzó a hablar, dejando en evidencia cuánto le pesa la distancia con su familia desde que ingresó al reality de Telefe.

La participante reconoció que la maternidad es el aspecto que más le cuesta sobrellevar dentro del aislamiento: “Para mí es muy difícil estar día a día acá. Hay muchos que son padres que han pasado por acá, pero quizás yo soy débil en eso y me cuesta mucho”, confesó con la voz entrecortada.

Foto: Captura (Telefe)

En uno de los pasajes más movilizantes de su mensaje, Sol reveló que mantiene intacta la promesa que le hizo a su hija antes de entrar a Gran Hermano: “Quiero desearle feliz cumple y decirle que yo voy a cumplir lo que le prometí”, afirmó.

Luego redobló la apuesta y dejó en claro cuál es su gran objetivo dentro del programa: “Voy a estar acá hasta que la gente lo decida y ojalá pueda llevarle ese trofeo que se lo prometí”.

“Te amo, Delfi, muchísimo. Te extraño mucho y espero que tengas y hayas tenido un hermoso día. Te amo”, concluyó la jugadora, quebrándose por completo al aire.