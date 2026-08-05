Después de semanas marcadas por conflictos judiciales, viajes y una seguidilla de inconvenientes, Wanda Nara volvió a la Argentina y compartió una imagen que marca el inicio de una nueva etapa para su familia.

A través de sus historias de Instagram, la empresaria publicó una foto en la que se ven útiles escolares, cuadernos, carpetas, lápices y marcadores desparramados sobre el piso, acompañada por un mensaje tan simple como significativo: “Mañana. Vuelta al cole”, escribió junto a un emoji de libritos apilados.

El posteo refleja que, tras su regreso al país, las hijas de Wanda y Mauro Icardi podrán retomar su rutina habitual y volver a clases, dejando atrás semanas de incertidumbre y trámites que mantuvieron en vilo al clan.

Foto: Captura de Instagram Stories (@wanda_nara) Por: Fabiana Lopez

La publicación llegó pocos días después de que la Justicia italiana autorizara a la empresaria a gestionar los nuevos pasaportes de sus niñas sin necesidad de contar con la firma de Icardi, una medida clave para destrabar la situación luego del robo que sufrió en su casa de las afueras de Milán, donde, entre otras pertenencias, desapareció la documentación de las menores.

Con ese obstáculo finalmente resuelto, Wanda pudo regresar a la Argentina junto a sus hijas, que ahora se preparan para recuperar la normalidad con la vuelta al colegio.

Foto: Instagram (@wanda_nara)

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YANINA LATORRE REVELÓ EL INESPERADO INCONVENIENTE QUE SUFRIÓ WANDA NARA AL REGRESAR A LA ARGENTINA

El regreso de Wanda Nara a la Argentina no fue el esperado. Luego de resolver distintos trámites en Italia, la empresaria aterrizó en Ezeiza y, según reveló Yanina Latorre, se encontró con un problema de último momento que la obligó a permanecer en el aeropuerto haciendo un reclamo.

La conductora contó en su programa radial (que sale por El Observador 107.9) que se cruzó con Wanda apenas bajó del avión y describió la escena que presenció antes de abandonar la terminal: “Me dice el señor que me acompañaba con las valijas: ‘Ahí está tu amiga’. Entonces la veo a Wanda. Antes de salir la veo parada al lado peleando. Ni me acerqué. Tenía 909 valijas y le faltaba una”, relató entre risas.

Fue entonces cuando Yanina decidió averiguar qué estaba ocurriendo. “Entonces le digo al hombre: ‘Andá a averiguar’. Entonces me dice: ‘Está reclamando una valija que no llegó’”.

Foto: Captura de video de X (@Observador1079)

“Yo ni me acerqué. Yo quería salir. Porque aparte estaba ella, Martín Migueles (novio de Wanda), los pibes. Viste que ella se mueve con una tribu, es mucha gente con mucho bártulo y mucha cosa”, cerró.

¡Qué momento!