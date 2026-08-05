Después de que la Justicia italiana autorizara el regreso de Wanda Nara a la Argentina con las hijas que tuvo con Mauro Icardi, y que finalmente llegaran al país, Elba Marcovecchio, abogada del futbolista, habló en Intrusos y no dudó en lanzar fuertes declaraciones contra la empresaria.

La abogada cuestionó el comportamiento de la empresaria y la acusó de montar un “show mediático” en medio del conflicto judicial: “Si hace una telenovela que no ponga a las nenas, la jurisdicción competente era Italia o Turquía, sin lugar a dudas no era Argentina, pienso que todo lo que hizo fue un show mediático”.

Elba Marcovecchio contra Wanda Nara (Foto: captura de América).

Marcovecchio remarcó que después la conductora inició trámites judiciales en Italia sin notificar a la Justicia argentina y sin acompañar la documentación necesaria: “Okey, bienvenido al país de Wanda”, lanzó la letrada indignada.

QUÉ DIJO ELBA MARCOVECCHIO DE LA CUOTA ALIMENTARIA QUE MAURO ICARDI DEPOSITÓ Y QUE WANDA NARA NEGÓ

Tras ser consultada, Elba Marcovecchio también se refirió al rol de Mauro Icardi como padre y a la polémica por la cuota alimentaria. “Sí se depositó la plata, sí se acreditó, sí se transfirió a la señora Nara”, aseguró Marcovecchio, en respuesta a los reclamos públicos de la empresaria.

Elba Marcovecchio habló de la causa de Wanda Nara y Mauro Icardi (Foto: captura de América).

Marcovecchio fue contundente al referirse a la personalidad de Wanda Nara y su modo de afrontar los conflictos. “Nada calma a la señora Nara, absolutamente nada. Ella explota todo pero tampoco la satisface. Llega un momento en que es ‘Wanda en el mundo de las maravillas’, un mundo fantástico”, ironizó la abogada.

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