La felicidad de Wanda Nara por las novedades judiciales contrastó con la furia de Mauro Icardi, quien luego de un feroz descargo contra el magistrado que tiene a cargo la causa de familia en Argentina sumó un posteo explosivo.

“Y para terminar la noche... Señor juez, me gustaría saber en qué se basan los gastos de 5.490.000 Dólares de mis hijas en alimentos futuros”, apuró a Adrián Hagopián.

“Como padre me corresponde pagar el 50 por ciento y la suma es de 2.745.000 dólares”, razonó en baste a la inaudita medida preventiva que tomó Hagopián.

Foto: Captura de Instagram Stories (@mauroicardi)

El reclamo se da en el contexto que Icardi a través de sus abogadas, Elba Marcovecchio y Lara Piro, insisten en que la jurisdicción que debería definir el asunto es Italia, país donde nacieron las dos niñas de Mauro y Wanda.

La chicana de Icardi a Wanda y al juez Hagopián

Así fue que, luego de su vehemente protesta por lo que considera un claro favoritismo de Hagopián hacia Nara, Icardi se planteó la duda: “¿El otro 50 por ciento ya está embargado? ¿O como nos aseguramos la HERENCIA EN VIDA materna?“.

Mauro Icardi contra Wanda Nara y Adrián Hagopián.

“Todo sea por el Interés superior del niño y su bienestar”, cerró Mauro Icardi, harto de los reveses que le propina Adrián Hagopián y esperanzado en que prosperen sus intentos por lograr que una instancia superior revoque sus decisiones.