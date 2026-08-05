Hoy, la Fundación Cultural Latin GRAMMY® otorgó más de 1,7 millones de dólares en becas a estudiantes de música de escasos recursos de todo el mundo. El apoyo abarca desde becas completas de cuatro años para estudios de licenciatura hasta ayudas para cubrir costos de matrícula. Todas las asignaciones incorporan una serie de servicios integrales que incluyen mentorías, laboratorios de aprendizaje y experiencias educativas.

“Cada beca que otorgamos representa una inversión en el futuro de la música latina y en el extraordinario talento de la siguiente generación de creadores. Estamos orgullosos de ayudar a eliminar las barreras financieras para que estos estudiantes puedan continuar su educación, desarrollar su talento y construir carreras duraderas en la música. Nada de esto sería posible sin la generosidad de nuestros donantes y socios, cuyo compromiso continúa creando oportunidades transformadoras para jóvenes músicos en Estados Unidos e Iberoamérica”, afirmó Raquel «Rocky» Egusquiza, directora ejecutiva de la Fundación Cultural Latin GRAMMY.

Las becas otorgadas incluyen la Beca Noel Schajris 2026 (también conocida como la Beca Prodigio), las Becas Frost School of Music - Fundación Cultural Latin GRAMMY, la Beca Emerging Talent de Berklee y la Fundación Cultural Latin GRAMMY, la Beca Legado Celia Cruz, la Beca Kany García, la Beca Manolo Díaz y varias Becas de Asistencia para Matrícula.

La Beca Noel Schajris 2026 fue concedida al violinista puertorriqueño Razil Rosado Figueroa. La beca de cuatro años —patrocinada por el cantautor nominado al GRAMMY® y ganador del Latin GRAMMY® Noel Schajris— está valorada en hasta 250 000 dólares y cubre la matrícula completa para cursar una licenciatura en Berklee College of Music a partir del semestre de otoño de 2026.

“La pasión por la música no se enseña. El don de sentir y de hacer sentir con un instrumento o con la voz es un regalo que viene —o no— contigo al nacer. Es un bello misterio el porqué de ello, aunque muchos sospechan que tiene un origen divino. Algunos lo llaman un regalo de Dios; otros, un acuerdo con tu ser superior (higher self). Sea cual sea su origen, cuando ocurre, es algo innegable. Y es precisamente esa conexión la que hace que el arte, en todas sus formas, sea tan importante… tan esencial para la experiencia humana. Es el honor de toda mi vida ayudar a Razil a expandir ese regalo divino y ese espíritu indomable de un joven de 17 años con una pasión inigualable, simplemente brindándole más herramientas y oportunidades para recorrer ese camino, con la ayuda de mi querida familia de la Fundación Cultural Latin GRAMMY y de un lugar tan maravilloso como Berklee College of Music. Mi anhelo es que esta etapa enriquezca aún más su recorrido y le permita construir una vida llena de música que nos eleve a todos. Mi deseo es que la música que vibre desde ti esté siempre al servicio del alma, de la luz y del amor", expresó Schajris.

La Fundación también otorgó dos Becas Frost School of Music - Fundación Cultural Latin GRAMMY a las vocalistas residenciadas en Miami Lea Garza y Melissa Cruz, por un monto combinado de 525 000 dólares. Estas becas cubren la matrícula y los servicios integrales para sus estudios de licenciatura en la Frost School of Music de la Universidad de Miami.

“Frost School of Music se enorgullece de asociarse nuevamente con la Fundación Cultural Latin GRAMMY para otorgar becas a estudiantes merecedores de manera aún más amplia este año”, declaró Serona Elton, vicedecana interina de Frost School of Music de la Universidad de Miami. “Estamos entusiasmados de ofrecer a estas dos talentosas artistas una excepcional educación multidisciplinaria, donde podrán estudiar con profesores de renombre mundial, adquirir una amplia experiencia interpretativa y obtener un título en una destacada escuela de música en el corazón de Miami, el epicentro de la música latina”.

Además, por segundo año consecutivo, la Fundación otorgó la Beca Emerging Talent de Berklee y la Fundación Cultural Latin GRAMMY a la bajista Anahí Solano. Esta beca Presidencial completa está valorada en 275 000 dólares y cubre la matrícula, cuotas integrales, el paquete obligatorio de equipo y programas informáticos (laptop/software), así como el alojamiento en el campus.

“Estamos muy orgullosos de nuestra alianza de 11 años con la Fundación Cultural Latin GRAMMY. Por segundo año, Berklee igualó la Beca Prodigio con una beca de nivel Presidencial. Anahí es una candidata extraordinaria y esperamos darle la bienvenida en persona a Berklee y Boston en las próximas semanas. Berklee fue construida por músicos y para músicos. Esta alianza con la Fundación ha generado millones de dólares en apoyo a los estudiantes de Berklee a lo largo de los años. Confiamos en que estos estudiantes florecerán en Berklee y continuarán con exitosas carreras en la industria musical”, dijo Damien S. Bracken, decano de admisiones de Berklee College of Music.

La Fundación anunció también a los ganadores de sus Becas Talento para Matrícula y Becas de Asistencia para Matrícula, las cuales permiten a estudiantes de diversos orígenes acceder a la educación en algunas de las instituciones de música más prestigiosas del mundo.

Tres (3) Becas Talento para Matrícula, valoradas en hasta 120 000 dólares cada una, fueron otorgadas a estudiantes que cursan una licenciatura de cuatro años en instituciones de su elección:

La Beca Legado Celia Cruz fue otorgada al saxofonista Franco Dilmé Romero. Esta beca fue patrocinada por la Fundación Celia Cruz y otros donantes.

La Beca Kany García fue otorgada a la clarinetista Gabriela Farinas, patrocinada por la múltiple ganadora del Latin GRAMMY® y homenajeadas en Leading Ladies of Entertainment en 2022, Kany García.

La Beca Manolo Díaz, en honor a uno de los miembros fundadores de la Fundación y actual miembro del Consejo Directivo, fue otorgada al bajista David Amparo. La beca fue financiada por Mireya Cisneros, también miembro del Consejo, en reconocimiento a las contribuciones de Díaz y a su legado en la industria musical.

Asimismo, con el apoyo de AIE (Sociedad de Artistas), Amazon Music, Bulova, Gibson Gives y agrupaciones musicales como los nominados al Latin GRAMMY® Fuerza Regida y los ganadores del Latin GRAMMY® Banda Los Recoditos, la Fundación otorgó varias Becas de Asistencia para Matrícula. Estas becas únicas, con un valor de entre 10 000 y 12 500 dólares, ayudan a cubrir los costos de la universidad elegida por cada ganador. A lo largo del año, Open Society Foundations ha brindado apoyo general a toda la programación de la Fundación.

Todos los ganadores serán homenajeados en un evento privado con una recepción organizada por la Frost School of Music de la Universidad de Miami, posible gracias al patrocinio de la propia escuela, BMI, First Horizon y Hachar Law.

Desde su creación en 2014, la Fundación Cultural Latin GRAMMY ha otorgado más de 17 millones de dólares en becas, subvenciones, instrumentos musicales y programas educativos, beneficiando a más de 9 millones de estudiantes en Estados Unidos e Iberoamérica.