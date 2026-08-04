Ozuna y Omar Courtz se unieron para presentar “ZIZI”, su nuevo lanzamiento que fusiona dos generaciones del sonido urbano puertorriqueño en una canción cargada de energía, sensualidad y espíritu de fiesta.

El tema combina la trayectoria internacional de Ozuna con la frescura y el estilo innovador de Omar Courtz, logrando una colaboración que refleja la esencia de Puerto Rico y una propuesta pensada para conectar con el público desde la primera escucha.

El videoclip de “ZIZI”: playa, fiesta y sensualidad

El lanzamiento está acompañado por un videoclip dirigido por Ricardo Rivera (Fue Ricky) y filmado entre Puerto Rico y España. La producción audiovisual amplía el universo de la canción con una estética marcada por la libertad, la sensualidad y la energía nocturna.

El video transcurre entre escenarios como un yate, la playa y distintos espacios donde la celebración se convierte en protagonista. La historia luego se traslada al estudio de grabación, mostrando a Ozuna y Omar Courtz en un momento más auténtico y cercano, vinculado al proceso creativo detrás del tema.

El cierre del videoclip lleva la canción a una disco donde “ZIZI” se convierte en el himno de la noche, reforzando su espíritu festivo y su potencial para convertirse en uno de los lanzamientos destacados del género urbano.