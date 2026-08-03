Después de hacer historia agotando cinco funciones en el Movistar Arena, Morat vuelve a sorprender a su público argentino con el anuncio de una nueva fecha en un formato totalmente distinto.
El próximo 22 de septiembre, la banda ofrecerá una función muy especial dentro del “Ya Es Mañana Tour”, que contará con un escenario B y un formato pensado para generar una experiencia mucho más cercana: el campo será completamente sentado, permitiendo disfrutar cada momento del show desde una perspectiva diferente, más íntima y con una conexión aún mayor entre la banda y el público.
Morat: cuándo son los shows y cómo conseguir las entradas
Tras agotar las entradas para sus shows del 24, 25, 26, 29 y 30 de septiembre en el Movistar Arena, la banda colombiana sumó una función especial para el 22 de septiembre.
Las entradas para este nuevo recital estarán disponibles con preventa exclusiva para clientes Galicia Visa el miércoles 5 de agosto a las 13, mientras que la venta general comenzará ese mismo día a las 16.
Los tickets podrán adquirirse únicamente a través del sitio web del Movistar Arena.
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SOBRE EL SHOW
Esta nueva puesta permitirá vivir varios momentos del show desde un segundo escenario ubicado dentro del estadio, generando una conexión más cercana con los fans. El formato de campo sentado acompañará esa propuesta, generando un clima especial para disfrutar cada tema con mayor comodidad y cercanía, y sumando una dimensión distinta a un espectáculo que ya viene marcando un antes y un después en la carrera del grupo.
Argentina se ha convertido en una de las plazas más importantes para Morat. Con cinco funciones agotadas en tiempo récord y un público que acompaña cada paso de la banda, este nuevo anuncio reafirma el vínculo único que el grupo colombiano construyó con sus seguidores locales.
La noticia llega además en un momento de enorme crecimiento para el grupo, impulsado por el éxito de “Ya Es Mañana”, su más reciente álbum, y por el lanzamiento de su emotiva versión de “Tu cárcel”, un homenaje a uno de los grandes clásicos de la música popular latinoamericana que volvió a demostrar la cercanía de Morat con el público argentino.
Esta nueva función ofrecerá un formato especialmente pensado para disfrutar cada detalle del espectáculo, acompañado por una producción diseñada para potenciar la experiencia y hacer de esta noche una fecha irrepetible dentro del tour.