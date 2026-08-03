Iliana Calabró habló por primera vez sobre el delicado estado de salud de su novio, Luis Alberto De Stefano, quien permanece internado en terapia intensiva desde la semana pasada. Con esperanza y emoción, la actriz aseguró que su pareja muestra una leve mejoría y destacó la fortaleza con la que enfrentó otros problemas de salud.

En una nota con Puro Show, desde la puerta de la clínica Los Arcos, Iliana agradeció las muestras de cariño que recibió en los últimos días y se mostró optimista sobre la recuperación de su novio: “Gracias a todos por preocuparse. Él es muy fuerte, ya salió de varias, así que esta no va a ser la excepción”, expresó.

Consultada por el cuadro que derivó en la internación, Iliana explicó que De Stefano padece desde hace años EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica), una condición que complicó el cuadro de neumonía que atravesó en los últimos días: “¿Este cuadro de EPOC ya lo tenía, se lo estaba tratando?”, le preguntó el cronista, Walter “Walle” Leiva.

Foto: Captura (eltrece)

“Sí, desde hace muchos años ya. Así que bueno, con estos antecedentes es que lo internaron”, respondió la actriz. Según trascendió, la combinación de la neumonía con la enfermedad respiratoria preexistente hizo que los médicos decidieran mantenerlo bajo cuidados intensivos para monitorear de cerca su evolución.

Antes de ingresar nuevamente a la clínica para acompañar a su pareja, Iliana también dio una noticia alentadora sobre cómo pasó el fin de semana: “Mejor. Mejoró levemente, mejoría del viernes a hoy”, concluyó, dejando entrever que el estado de salud de Luis Alberto presenta signos favorables.

Iliana Calabró: “Gracias a todos por preocuparse. Él es muy fuerte, ya salió de varias, así que esta no va a ser la excepción”.

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PREOCUPA LA SALUD DEL NOVIO DE ILIANA CALABRÓ, LUIS DE STEFANO: “ESTÁ INTERNADO EN TERAPIA INTENSIVA E INTUBADO”

Momentos de profunda preocupación atraviesa Iliana Calabró por el delicado estado de salud de su pareja, Luis De Stefano. La noticia fue dada a conocer por Pepe Ochoa en LAM, donde reveló que el empresario permanece internado en terapia intensiva, intubado y con un cuadro crítico.

"Me acaban de contar que está internado Luis, el novio de Iliana Calabró, en terapia intensiva y que está muy grave“, anunció el panelista al aire del ciclo conducido por Ángel de Brito.

Según detalló, los médicos trabajan intensamente para estabilizarlo, mientras su entorno vive horas de enorme angustia: "Están esperando, el estado es delicado, están trabajando para estabilizarlo y están viendo qué es lo que va a pasar con él, porque la realidad de todo esto es que está intubado y el momento que está viviendo es un poco crítico“, agregó.

Foto: Instagram (@luisalbertodestefano)

Ante la sorpresa de sus compañeros, Ochoa explicó que De Stefano llevaba varios días internado, aunque su estado empeoró con el correr de las jornadas: "Lo internaron hace una semana, entró por algo más pavo y empezó a desmejorar“, reveló, sin brindar mayores precisiones sobre el diagnóstico que motivó la internación.

Pepe Ochoa: “Me acaban de contar que está internado Luis, el novio de Iliana Calabró, en terapia intensiva y que está muy grave“.

Por el momento, Iliana Calabró no se manifestó públicamente sobre el delicado momento que atraviesa su pareja, mientras crece la preocupación por la evolución de su estado de salud.