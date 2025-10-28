¡Se agranda la familia Calabró! Iliana Calabró será abuela por primera vez, ya que su hijo mayor, Nicolás Rossi, será papá. La feliz noticia fue confirmada este martes 28 de octubre por el periodista Fede Flowers, quien lo anunció en sus redes sociales con un tierno mensaje.

“Tal como lo adelanté el 3/10, Iliana Calabró será abuela por primera vez de su hijo mayor Nicolás Rossi. ¡Felicitaciones, abuela!”, escribió Flowers en su cuenta de X (antes Twitter), acompañando el posteo con emojis de celebración.

La llegada del bebé llenó de alegría a toda la familia, especialmente a Coca, la madre de Iliana, quien se convertirá en bisabuela, y a Marina Calabró, que tendrá su primer sobrino nieto.

Iliana viajó a Brasil por el cumple de Nico.

Aunque Iliana todavía no hizo declaraciones públicas sobre el embarazo, allegados a la familia contaron que la actriz está “feliz y emocionada” por esta nueva etapa.

A QUÉ SE DEDICA NICOLÁS, EL HIJO MAYOR DE ILIANA CALABRÓ

En julio de 2024, Iliana Calabró armó las valijas y aterrizó en la playa, donde se reencontró con su hijo mayor, Nicolás Rossi, que vive desde hace años en Brasil. No se veían desde hacía tres años.

Muy emocionada, la hermana de Marina Calabró compartió las fotos que ilustran su dulce reencuentro con su hijo, que la fue a buscar al aeropuerto y la abrazó con fuerza, feliz por estar juntos de nuevo.

Si bien estuvo viviendo en Italia, actualmente, Nicolás está instalado en Brasil junto a su esposa, que es brasileña. En este contexto, se supo cómo se gana la vida. Actualmente, se dedica al turismo y mantiene sus redes sociales privadas.