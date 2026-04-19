Con una propuesta que combina ficción y realidad, Los bastardos se posiciona como un thriller político que intenta reflejar las tensiones del conurbano bonaerense. Apoyado en un elenco encabezado por Gerardo Romano y Nacha Guevara, esta obra del cine argentino inspirada en hechos reales busca interpelar al espectador desde lo social y lo político, más allá del entretenimiento.

Estrenada en 2023 y dirigida por Pablo Yotich junto a Pablo Bustos, la producción tiene una duración de 114 minutos y puede encontrarse en la plataforma Apple TV.

De qué trata Los bastardos

Los bastardos construye su relato a partir de una historia ambientada en el conurbano bonaerense, donde un grupo de hombres se enfrenta a un sistema político marcado por el abuso de poder.

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La trama gira en torno a una mafia enquistada en el poder local, liderada por un intendente que gobierna durante décadas y mantiene el control mediante prácticas autoritarias.

En ese contexto surge un grupo de idealistas que decide enfrentarse al régimen. Estos personajes, llamados de manera despectiva “los bastardos”, encarnan la resistencia frente a un sistema que combina violencia, manipulación política y desigualdad social.

Lejos de un relato puramente ficticio, la película se apoya en una reconstrucción de hechos inspirados en la realidad política del partido de Merlo, lo que le da un tono de denuncia y una fuerte carga simbólica.

Inspirada en hechos reales

Uno de los ejes centrales del filme es su vínculo con hechos reales. La historia toma como referencia el largo mandato de un intendente del conurbano bonaerense y las tensiones políticas que marcaron esa etapa, especialmente hacia el final de su gestión.

Este anclaje en la realidad permite que funcione también como una lectura política reciente: muestra cómo se construyen y sostienen ciertas estructuras de poder en el ámbito local.

Según distintas críticas, el largometraje busca retratar una de las épocas “más convulsas” del GBA, con especial foco en las internas políticas y el rol de los actores sociales.

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Además, el guion a cargo de Rodolfo Compte, Lauro Ragosky y el propio Yotich, apuesta por una narrativa que mezcla thriller político con elementos de drama, lo que amplía su alcance más allá del cine de denuncia tradicional.

Cómo es el reparto de Los bastardos

Uno de los aspectos llamativos de Los bastardos es la amplitud de su elenco. La película reúne a una gran cantidad de figuras reconocidas del cine y la televisión argentina, lo que refuerza su ambición como proyecto.

Así aparecen actores con larga trayectoria en el plano audiovisual local, lo que aporta peso dramático a una historia atravesada por conflictos políticos y personales.