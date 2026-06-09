20th Century Studios lanzó el nuevo tráiler y póster de La guerra de los últimos, la esperada película de Ridley Scott que combina acción, aventura y supervivencia en un escenario postapocalíptico. El adelanto ofrece un primer vistazo más profundo a la historia y al universo en el que se desarrolla esta ambiciosa producción.

La trama sigue a Hig, un joven piloto que intenta salir adelante en un mundo devastado. Junto a Bangley, un militar experto en supervivencia, logró construir un refugio seguro y eficiente lejos de los peligros que dominan el exterior. Sin embargo, una inesperada transmisión de radio cambiará para siempre su destino.

La Guerra de los últimos (Foto: gentileza Disney / Fabio Lovino)

Convencido de que todavía existe algo por lo que vale la pena luchar, Hig decide abandonar la seguridad de su refugio para emprender un viaje hacia lo desconocido. En el camino buscará respuestas, pero también la esperanza y la humanidad que se resiste a perder en medio del caos.

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Basada en la exitosa novela The Dog Stars, de Peter Heller, la película reúne un elenco de lujo encabezado por Jacob Elordi, Josh Brolin y Margaret Qualley. También forman parte del reparto Allison Janney, Benedict Wong y Guy Pearce.

El guion estuvo a cargo de Mark L. Smith, quien adaptó la obra de Heller para la pantalla grande. Además de dirigirla, Ridley Scott participa como productor junto a Michael Pruss, Mark L. Smith y Cliff Roberts.

Póster de La Guerra de los últimos (Foto: gentileza Disney)

Con una historia cargada de tensión, emoción y aventuras, La guerra de los últimos se perfila como uno de los grandes estrenos de ciencia ficción del año. La película llegará exclusivamente a los cines el próximo 27 de agosto.

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