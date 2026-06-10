La espera terminó para los fanáticos de Legalmente Rubia: Prime Video presentó el primer tráiler de Elle, la serie que cuenta los años formativos de Elle Woods y promete revivir el fenómeno que marcó a toda una generación.

La producción, creada por Laura Kittrell (conocida por su trabajo en High School e Insecure), cuenta con un equipo de lujo detrás de cámaras. Kittrell y Caroline Dries se desempeñan como co-showrunners y productoras ejecutivas, mientras que Reese Witherspoon —la Elle Woods original— también participa como productora ejecutiva junto a Lauren Neustadter, Amanda Brown y Marc Platt. Jason Moore (Pitch Perfect) dirigió los dos primeros episodios y suma su nombre a la lista de productores.

La serie presenta a Lexi Minetree en el papel de Elle Woods, acompañada por June DianeRaphael como su madre Eva y Tom Everett Scott como su padre Wyatt. El elenco principal se completa con Jacob Moskovitz, Gabrielle Policano, Chandler Kinney, Zac Looker y Amy Pietz. Entre los actores recurrentes se destacan Brad Harder, Chloe Wepper, Danielle Chand, David Burtka, James Van Der Beek, Jessica Belkin, Kayla Maisonet, Lisa Yamada, Logan Shroyer, Matt Oberg y Sharon Taylor.

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A semanas del lanzamiento oficial, Prime Video sorprendió al anunciar que la serie ya tiene segunda temporada confirmada. La decisión, poco habitual en la industria, muestra la confianza de la plataforma en el potencial de la franquicia y en el impacto que puede generar entre los suscriptores.

Este movimiento también deja en claro que Legalmente Rubia sigue siendo una marca poderosa, capaz de atraer nuevas audiencias más de dos décadas después de su debut en cines.

Escena de Elle, la serie basada en Legalmente Rubia (Foto: gentileza Prime Video)

El estreno de “Elle” coincide con el 25° aniversario de la película original, un hito que Prime Video celebrará a lo grande. Para los seguidores más fieles, la plataforma prepara “Elle World”, un evento gratuito de un día en Nueva York que recreará el universo de Elle Woods con experiencias interactivas, merchandising exclusivo y sorpresas para todos los asistentes. Las reservas estarán disponibles desde el miércoles 10 de junio en ElleWorldNYC.com.

Escena de Elle, la serie basada en Legalmente Rubia (Foto: gentileza Prime Video)

La primera temporada de Elle se estrena el 1 de julio y contará con ocho episodios disponibles en exclusiva para más de 240 países y territorios a través de Prime Video.

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