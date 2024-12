Marina Calabró sigue adelante con su fogoso romance con Rolando Barbano tal como se vio la semana pasada en la entrega de los Martín Fierro del cable, pero después del ninguneo del periodista de TN a su hermana Iliana siguen los interrogantes del público.

El frustrado, por parte de él, primer encuentro con su cuñada desde hace más de un año, alimentan la intriga de los admiradores de las Calabró acerca de si alguna vez Marian les presentará oficialmente a su novio.

Este domingo, Marina rompió el silencio en el ciclo Hermosa mañana (Splendid) luego de que La Criti le preguntara si “pasarán las navidades en familia”. “No, porque Iliana se tiene que ir. Gracias a Dios tiene un huequito en su agenda así que se puede hacer una escapada a Brasil a ver a su hijo mayor”, contó.

Fotos: Web y Captura (América)

Leé más:

Así ninguneó Rolando Barbano a su cuñada Iliana Calabró en medio de un móvil

MARINA CALABRÓ REVELÓ CUÁNDO LE PRESENTARÁ A ROLANDO BARBANO A SU FAMILIA

En ese sentido Marina descartó un nuevo encuentro inmediato entre Iliana y Rolando Barbano, pero no asó con su mamá. “Coca sí, por supuesto, que está acá en Buenos Aires, así que estamos organizando”, adelantó.

“No es que no les quiera contar, es que todavía no hay nada organizado, pero estamos en eso”, reveló. “¿Coca y Barbano ya se conocen, ya lo has presentado?”, quiso saber la conductora, y Marina se puso seria.

“Todavía no. Coming soon, coming soon No se olviden que el viernes cumplo años”, recordó la periodista de espectáculos más disputada por los medios este verano. “Entre el armado del arbolito y el cumpleaños viene ahí la presentación familiar”, aconsejó Vero Morilla.

Marina Calabró y Rolando Barbano.

Leé más:

Iliana Calabró reveló cómo fue la charla con Marina después del ninguneo de Rolando Barbano

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.