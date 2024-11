Pese a que lleva más de un año en pareja con Marina Calabró, Rolando Barbano e Iliana seguían sin conocerse oficialmente, y aunque hubo oportunidad de que se encuentren públicamente, el periodista de TN prefirió mantener todo igual.

La cámara de LAM fue testigo del “desencuentro” entre la hermana y el novio de Marina Calabró ya que mientras el cronista entrevistaba a la exvedette notó que Barbano se acercaba a la distancia y giró para encararlo.

Pero cuando todo parecía que el encuentro entre los dos allegados a la periodista iba a producirse, el periodista de eltrece los “gambeteó” y se mandó de una hacia el interior del edificio de la productora Kuarzo sin darles mayor importancia al evento.

Rolando Barbano (Foto: Instagram)

QUÉ DIJO ILIANA CALABRÓ DE LA ACTITUD DE ROLANDO BARBANO

“¡Me encanta este encuentro! ¡El encuentro del año!”, explotó el cronista, mientras Barbano se metía raudamente al edificio. “Se fue. ¡Se asustó! ¡Nos chocamos y se fue!”, exclamó Iliana, sin salir de su asombro frente al ninguneo de su cuñado y haciendo gesto de “cuiqui”.

“Es más flaco y más alto… Yo no lo conocía personalmente. Soy como una cholula hoy”, dijo Iliana a pura risa. “¿Vos decís que él te reconoció?”, le preguntó el cronista, a lo que Iliana bromeó: “¡Ay, mi amor! Estamos medio parecidas con Marina”.

“Yo soy más grande que ella, aunque no lo represente. Me dejó sin palabras, pero me susté. Vos me lo asustaste porque si no me saludaba. ¡Qué loco! ¡El encuentro que no fue!”, dijo Iliana, que se negó a ir a buscar a Rolando al interior del edificio.

liana y Marina Calabró (Foto: Instagram)

