A tres meses de su estreno en la cartelera porteña, “La Cena de los Tontos” perderá a uno de sus protagonistas ya que Mike Amigorena se alejará de la misma y los rumores apuntan más a un despido que a una decisión del actor, en tanto que se conoció quién será su reemplazante.

“Yo les vengo contando la feroz interna en La Cena de los Tontos, la obra de Martín Bossi, Laurita Fernández y Mike Amigorena. Hay fuertes novedades porque alguien se queda sin laburo lamentablemente”, se lamentó Juan Etchegoyen en Mitre Live.

Mike Amigorena (Foto: Movilpress)

“Mike Amigorena fue desvinculado de la obra y ya tiene reemplazante. Me dijeron que todavía no se lo comunicaron, pero no le van a renovar el contrato como si a sus compañeros. La verdad te la vengo contando hace meses. Nunca hubo onda”, aseguró el conductor.

SE SUPO POR QUÉ MIKE AMIGORENA FUE DESPEDIDO DE LA CENA DE LOS TONTOS Y QUIÉN SERÁ SU REEMPLAZANTE

“Yo te informé hace semanas que Mike no se había podido involucrar en el elenco. Llegaba y no saludaba a nadie. Estaba excluido del grupo y fue tan así que decidieron sacarlo”, aseguró Juan, sobre el futuro del actor.

En ese sentido, Etchegoyen aseguró que desde la prensa de la obra no desean que se conozca esta información. “Todos van a decir que se le terminaba el contrato y tenía otros trabajos y compromisos, pero la realidad es esta que te estoy contando. Le quedan días en el escenario de esta obra”, sostuvo.

Martín Bossi, Mike Amigorena y Laurita Fernández (Foto: Movilpress)

Al mismo tiempo, el periodista reveló que desde hace unos días su reemplazante está metiéndose en el papel. “Y quiero contarles quién es el reemplazante. Ni más ni menos que Gustavo Bermúdez que ya está ensayando la obra para empezar si todo está ok en vacaciones de invierno”, cerró.

