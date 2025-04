En los últimos días Martín Bossi, Mike Amigorena y Laurita Fernández debutaron en Teatro El Nacional con La Cena de los Tontos, un clásico del humor francés escrito por Francis Veber que adaptó y dirigió Marcos Carnevale.

En la obra Mike Amigorena interpreta a Pablo Barrantes, integrante de un grupo de amigos que organiza cenas semanales donde cada uno lleva como invitado a alguien que consideran un “tonto” para burlarse de él.

Sin embargo, cuando Barrantes decide invitar a Francisco Piñón (Martín Bossi), poco imagina que este hombre ingenuo pero encantador, terminará desatando una serie de hilarantes y desafortunados eventos que dará un vuelco a su vida y a su relación con su novia y su amante, interpretadas por Laurita Fernández.

Ciuad Magazine pudo hablar en exclusiva con los protagonistas de esta obra que contaron cómo fue interpretar a estos divertidos personajes y aprender a convivir con Mike, con quien nunca habían trabajado.

Ciudad Magazine: -Están estrenando La Cena de los Tontos que es un clásico del teatro y del cine francés .¿Cómo se prepararon para eso? ¿Vieron todas las materias disponibles y se concentraron en alguno en especial?

Mike Amigorena: -Me basé en la película y en la obra que hicieron los chicos, que son los productores. Me parece que mientras más moldeable uno se presente ante el director, es mucho más fácil al no llegar con algo preestablecido. Sí tenés influencias o algo que fue, pero yo no suelo usarlo. Me parece que cada uno de nosotros se encontró la inspiración de Barrantes, de Piñón, y Laura, que en este caso hace dos personajes, que no se vio nunca.

Martín Bossi, Mike Amigorena y Laurita Fernández en La Cena de los Tontos (Foto: Movilpress)

Martín Bossi: -Para completar lo que dice el actor y colega, músico, también intérprete y performance, y transformance, el señor Mike Migorena.

CM: -Con colegas ya alcanzaba…

MB: -Sí, pero bueno, lo quiero alargar porque después me “pichón” a mí... Tenemos mucho problema entre… después te voy a contar, hay muchos problemas...

MA: -No, no lo toques a ese tema.

MB: - Hay problemas. Y Laura, sí, hace dos personajes que en realidad en ninguna versión de las que se hizo la actriz hace dos personajes. Por la versatilidad que tiene Laura, está en este proyecto, por lo tanto es muy necesaria y va a contar cómo compuso los dos personajes.

Laurita Fernández: -Más allá de que hicieron un dream team de productores en la obra, hay un director que yo personalmente quiero y admiro mucho, con quien había trabajado en series, películas, pero nunca en teatro y me parece fascinante lo que hace, dirigiéndonos. Es increíble y más en comedia, tiene tanto el ritmo, el timing y todo lo que requiere y necesita una comedia para llegar al corazón, más allá de simplemente contar un cuento y hacer reír.

Y estos actores que son artistas porque tienen muchísimas aristas, no solamente el recurso de la ecuación, sino que tienen tanto repertorio y tanto para componer lo que quieran, que es espectacular, sumado a Franco Batista, a Guillermo Arell, a Esteban Prol.

Y puntualmente, sÍ me atrajo mucho, obviamente, estoy a interpretar a dos personas completamente distintas que participan de la vida del mundo de Mike y que obviamente molestan al personaje de Martín, pero que son tan diferentes y a su vez no caen en estereotipos y que sean cercanas y reales, pero muy distintas, no solamente de la forma de moverse, sino de la forma de accionar, de la forma de hablar.

He visto otras versiones, pero en este caso intentamos no ir al cliché, como a lo obvio de lo que debería ser la amante y lo que debería ser la novia, y componer algo que me divierte mucho y que lo vivo como un desafío.

Adrián Suar, Guillermo Francella y Marcos Carnevale (Foto: Movilpress)

CM: -Justo mencionabas lo de los estereotipos, esta obra tiene como 50 años, cuando el lugar era muy diferente. ¿Qué tanto ha cambiado el humor de esa época para adaptarlo a la obra?

- Es una adaptación donde la comunicación es otra. Es todo mucho más rápido, más adquirible. La jerga es otra, los tiempos del humor son otros. Pero la esencia es la misma, es la que te toca el intelecto y produce la comparación, la referencia, la familiaridad.

Esos patrones tienen que estar todos, siempre, todos los años, la década. Esta versión es única. No tiene nada que ver con la que hicieron Suar y Francella. Si bien es el mismo plot, no tiene nada que ver con este dinamismo, porque además hay una actriz que hace dos personajes y no es satelital. No son personajes femeninos satelitales que están para colorear las escenas de los tipos.

CM: -No están al servicio de la obra…

- Ella es otro pilar. Entonces a partir de ahí, la psicología de cada personaje es diferente. La escenografía, la iluminación, el vestuario, el Teatro Nacional, todo eso va como coronando una noche inolvidable donde el espectador se va a reír, comprobado, cada siete segundos. Cada siete segundos hay un gag. Así que me parece que ha cambiado el humor desde los 70 hasta ahora: hay una mirada, se escucha al otro y no lo vas a ver al gran Negro Olmedo. ¿Entendés? Acá es una solidaridad y un acompañamiento.

CM: -Me parece que Martín también quiere meter un bocadillo...

Martín Bossi: -Te digo la verdad: desde que está Mike junto a nosotros, yo me saqué el peso de esperar que hablar todas estas cosas, que no entendí mucho lo que dijo, pero está buenísimo como pintó.

No, tiene razón. Yo me quedo con lo que dijo acá Mike, en serio, que en es que este caso el personaje de la mujer no es el personaje que da el color femenino. Es un personaje absolutamente central. Es el centro del conflicto porque… ¡no voy a contarlo!

Y aparte es muy interesante también que me encanta la caracterización, la transformación, que tenga la posibilidad también de mostrar lo versátil que es. No solo bailando, cantando, sino en dos horas hacer dos personas totalmente distintas. A mí como, a mí me atrae eso. Yo la iría a ver, yo la iría a ver no por Mike sino por Laura.

LF: -Voy a hablar yo de ellos porque ellos no van a hablar de ellos mismos entonces. Yo los disfruto porque tienen un momento muy central de la obra en que es un ping pong constante de ellos dos sentados. En donde ves al argentino donde a veces decís “che yo fui el piola, yo fui ese que me creía a mil, ese canchero”. Y hay veces decís “¡Ay no! Yo era esa tonta, o era esa boluda, o era esa que no me daba cuenta que me estaba tomando el pelo!. Porque arranca la obra creyendo que uno es el tonto y otro es el canchero, y después van pasando cosas. Pero yo creo que se refleja eso que tantas veces fuimos y seguimos siendo todos, ¿no? aunque de una manera muy divertida, muy llevadera. Y sin sentirte mal viéndola, todo lo contrario.

CM:-¿Extrañás mucho cantar y bailar en esta obra o te las arreglaste para poder hacer algo de eso?

LF: -Sí soy muy física.

CM:-Sos muy histriónica…

LF: -Sí, sí, en el sentido de que me sirve mucho verme usar el cuerpo para llegar a determinados tonos o lugares o lo que sea. Pero esto es otra cosa y me divierte que sea así. Justamente es algo muy distinto a lo que he conocido en el último año.

Laurita Fernández (Foto: Movilpress)

CM:-Estuviste haciendo Legalmente Rubia que era canto y baile, y hace muchos años hiciste Suggar. O sea, la gente te asocia a ese tipo de obras, y acá le diste una nueva vuelta nueva de tu carrera y hacés dos personajes.

LF: -¡Está bueno! Y después de las obras de texto que había hecho que eran comedias pero más dramáticas. Entonces, nunca algo tan que tiene una velocidad tan del argentino también. Por más que se hizo en todo el mundo esto que muchas veces nos creemos mil y después nos toman por bol...

CM:-Mike, llamaste mucho la atención con el tema del videoclip que grabaste en el cementerio, hace unas semanas. Fue muy divertido, pero hubo gente que puso el ojo en eso y no le terminó de cerrar…

MA: -Es la historia de mi vida

CM:- Si, siempre transgredís cuando vas a a mostrar tu arte. Te veo los viernes en Bendita...

MA: Si, pero la verdad es que es siempre con respeto, nunca me burlo de nadie. Entonces a lo mejor para determinada gente es incomprensible es atrevido y bueno es solamente un impulso que le doy para que se atrevan a hacer eso en las diferentes disciplinas que los abarcan. Yo estoy acostumbrado desde la primaria o desde el jardín a no ser comprendido pero al mismo tiempo respetado.

Martín Bossi, Mike Amigorena, Laurita Fernández y el elenco de La Cena de los Tontos (Foto: Movilpress)

CM:-Del cien por ciento de tu carrera, ¿cuánto le alcanza en este momento a la música?

MA: -Ahora me tiene tomado La Cena de los Tontos porque es algo en donde no se puede escatimar tiempo. Ahora bien, no le he dado pelota al show que voy a hacer en el Quilmes Rock. Estoy encargándome de las visuales, del vestuario, de la puesta pero no me copa. Una vez que se estrene la obra, y que empiece a caminar el motor, ahí empiezo a derivar la energía.

LF: -¡Hay una vida después del estreno! Todo es “buenom después del estreno me ocupo”, ¿no?

MA: -Claro, total pero bueno tengo el Quilmes Rock ahora, el lanzamiento del EP RoofTop 2 hace una semana pero estoy abocado a La Cena de los Tontos que requiere mucha disposición.

Mike Amigorena (Foto: Movilpress)

CM: -Laurita, ¿casamiento?

LF: -¿Por qué me quieren casar? ¿por qué no le preguntan eso a ellos?

CM: - Bueno, Mike ya está casado

MA: No, nunca me casé, pero conviví con mi novia anterior.

MB: Yo estoy conviviendo igual, te lo quiero decir.

CM:- ¿La conocemos?

MB: -Sí, Laura y Peluca (Brusca, pareja de Laurita). Me fui a vivir con ellos.

LF: ¡Hasta el estreno!

MB: Necesitaban una mascota.

LF: ¡Estamos tomados por el espectáculo! Es que lo veo más a Martín que a cualquiera de mis amigos. Sueño con Bossi. Es que, de verdad, como decía Mike, es como hasta el estreno es como parir.

Nunca parí, estoy comparando con algo que imagino cómo debe ser, pero estamos todos con la energía enfocada ahí.

CM: -¿Qué les dicen para los que quieran venir a ver la escena de los tontos para terminar de comenzar? Con el elenco y el director está casi todo dicho, pero si alguien está decidiendo entre dos obras, ¿qué le dirían?

LF: No sé si decidiendo entre dos obras, puntualmente, pero en el nombre de todos apoyamos muchísimo el teatro y a todos los compañeros y colegas que están haciendo obras, son todas maravillosas.

Pero en La Cena de los tontos te vas a divertir. Son risas aseguradas y vas a tener una experiencia increíble en familia. Eue es una comedia impervivible, de esos clásicos que hicieron historia en todas partes del mundo y que ahora vuelve a Argentina y no te podés perder.

MA: Es una obra para toda la familia en donde lo mejor que necesita hoy el pueblo argentino, la civilización es reírse; y esta obra es una máquina de generar ese timbre.

LF: Y si lo viste a Bossi y si te reíste ¡no sabés lo que es acá!

