En los últimos días, Marcos Carnevale estrenó en el Teatro El Nacional la nueva versión de La Cena de los Tontos, basada en el clásico de su colega francés Francis Veber con los protagónicos de Martín Bossi, Mike Amigorena y Laurita Fernández.

La obra, que ya tuvo sus adaptaciones al cine y el teatro, tanto en su país de origen como en los EE.UU., está producida por Adrián Suar y Guillermo Francella, que protagonizaron la versión argentina durante dos temporadas entre 2014 y 2015.

El director de Elsa y Fred y Inseparables charló con Ciudad Magazine sobre el proceso de adaptación del clásico Le Dîner de cons a la actualidad y cómo fue dirigir a estos tres prestigiosos actores para lograr “una orquesta” de la comedia.

MARCOS CARNEVALE CONTÓ POR QUÉ LE GUSTÓ TANTO ADAPTAR LA CENA DE LOS TONTOS

Ciudad Magazine: -Tenés como admiración por el humor francés (…) y vos hiciste en algún momento la adaptación de la película Inseparables (…) es un caso extraño de Argentina adaptando una obra de otro país

Marcos Carnevale: -Sí, nosotros no somos de hacer remakes y esa salió muy bien. Fue una película que cuando yo la vi dijo “esto lo hubiera hecho, es una película mía”. Y a los poquitos años, me llaman y me lo ofrecen y digo “Sí, bueno, pero hay que hacerla con todo”, porque era una película ambiciosa en la casa de un rico que es un caserón.

Martín Bossi, Mike Amigorena y Laurita Fernández en el estreno de La Cena de los Tontos (Foto: Movilpress)

Martín Bossi, Mike Amigorena y Laurita Fernández protagonizarán “La cena de los tontos” (Foto: Soy Prensa)

C: -¿Tenés algún, te gustaría hacer alguna otra película u obra teatral que hayas visto? Recién estamos estrenando La Cena de los tontos y tenemos unos cuantos meses por delante, pero ¿viste alguna otra que te haya gustado?

MC: -Bueno, siempre hay películas que me gustaron mucho, pero no sé si me atrevería a hacerlas. Siempre trato de trabajar con mi material porque las películas que me gustan están muy bien hechas. Entonces, sería muy soberbio en mi parte decir “la puedo hacer igual o mejor que esa” y es eso un poco la meta, porque para hacerla peor no tiene mucho sentido.

Con Intouchables me pasó que era todo un desafío, porque era un peliculón que había sido mega exitosa en toda Europa y en el mundo y digo “me tengo que poner a la altura”. Y por suerte me rodeé de esos actores que son maravillosos, que son muy buenos: Oscar Martínez, Rodrigo de la Serna, Carlita Peterson y Alejandra Fleschner, entonces, armamos una orquesta

C: -Era un elenco soñado. Aparte, yo me atrevería a decir que es mejor que la norteamericana. ¿Cómo llegaste a la escena de Los Tontos? ¿Alguien te ofreció ese proyecto?

MC: -Sí, me llamaron mis queridos amigos Adrián Suar, Guillermo Franchella y Pablo Kompel, más Ezequiel Corbo y Federico Hoppe que son los productores. Me convocaron sabiendo que estaban Martín, Laurita y Mike.

Con Mike no había trabajado nunca. Con Martín ya trabajé bastante y con Laura también; y dije “sí”. Aparte yo conocía el material de cerca porque estuve con Adrián durante décadas y él había hecho con Guillermo la obra original.

Hicieron dos temporadas y me acordaba del material que era alucinante y de la película francesa que también fue espectacular. Y es un desafío porque es una de las comedias de Francis Veber por excelencia, muy exigente.

Es una pieza dinámica, intensa, muy divertida y con un tono de humor y una dinámica de comedia muy difícil de hacer. Y fue una faena hermosa.

C: -Hay que aceitar todo esto porque un pequeño error puede ser fatal. Yo vi la película norteamericana y no está tan lograda porque no están aceitados todos los mecanismos…

MC: -Totalmente, porque el humor francés y la comedia francesa es casi un género en sí misma y tiene una dinámica muy propia que tiene que ver con lo latino y quizás el cine americano es más sajón entonces el humor latino no lo cazan tan bien como nosotros que hablamos español y tenemos esta idiosincrasia.

C: -Es más del gag el humor norteamericano y esto es un humor más refinado

Sí, es más irónica, sarcástica y cruel. Tiene de todo

C: -¿Cómo fue el desarrollo de la obra? ¿Se fue dando todo? ¿Tuviste que hacer ajustes?

MC: -Bueno, a la obra original le hicimos como una suerte de update, una especie de adaptación. La trajimos al 2025. Es una obra que está escrita en los años ‘80 con lo cual había, por ejemplo, teléfonos de línea y ahora hay celulares.

Le hicimos la adaptación de eso, pero en esencia es la misma obra y lo que ocurre es exactamente lo mismo. Es un tema que, aunque pasen los siglos, va a seguir estando que es burlarse del ‘boludo’.

MARCOS CARNEVALE CONTÓ CÓMO FUE TRABAJAR CON MARTÍN BOSSI, MIKE AMIGORENA Y LAURITA FERNÁNDEZ EN LA CENA DE LOS TONTOS

En el medio de la entrevista, los tres protagonistas comienzan a intercambiar “gastadas” con el director mientras están brindando otra entrevista.

C: -¿Y estos tres actores vas a volver a trabajar con ellos?

MC: -¡Nunca más!

C: -¡Ya me parecía!

MC: -Los amo, son hermosos los tres. Nos divertimos mucho. Yo me llevo en general muy bien con los actores, los quiero mucho. Soy amigo de ellos y lo que armamos es un equipo.

No me gusta deslindar la idea del director y los actores. Cuando me subo al barco, les digo “estamos todos en la misma y si nos hundimos, nos hundimos todos. Y si llegamos a puerto, llegamos todos”.

C: -Tenés una filmografía, tanto televisiva como de cine, soñada, y lo mismo en el campo del teatro. Quiero que me digas, de todas las ficciones que hiciste, cual es la que más satisfacción te dio como director.

MC: -Y son varias… Quizás la primera fuerte, fuerte en televisión, porque ahí hice muy poco. Dirigí muy poco, más unitarios y especiales (…). pero Padre Coraje fue una emblemática. Eso de mi trabajo en televisión.

Después, en cine, bueno, Elsa y Fred obviamente, Corazón de León, Inseparables, Viudas… Tengo muchas, muchas que… Granizo Goyo.

C: -Ya que mencionaste Granizo y Goyo, que son dos experiencias en streaming… ¿Hay muchas diferencias entre filmar para el cine y filmar para el streaming?

MC: -No para mí, ¿Hablás a nivel calidad?

C: -No se notaba mucho a nivel técnico

MC: -Es lo mismo. Es todo igual. Uno trabaja del mismo modo tanto para lo que vaya streaming como lo que vaya para el cine, que ahora está en una crisis bastante grande. Ojalá la gente vuelva al cine y volvamos a ver en pantalla grande las cosas y después que vayan al streaming.

Pero el streaming tiene una cosa maravillosa: Granizo fue vista en 240 países, Goyo también. Fue un éxito a nivel global que antes con el cine tradicional era difícil alcanzar.

Me acuerdo que estabas en el primer fin de semana estaba primera o en el top ten de 39 países. En Argentina seguro, pero aparte en 39 países que nunca conoceré.

C: -Te agradezco mucho entonces por este tiempo y te deseo mucho éxito con La cena de los tontos.

MC: -Muchas gracias. Los esperamos.

