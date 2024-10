En una nota que brindó hacer varios meses, Iliana Calabró blanqueó sin comerla ni beberla el romance de su hermana Marina con Rolando Barbano y agrandó la grieta que ya existía entre ambas desde hace una década a raíz del caso Rossi.

En esta ocasión un cronista de LAM encontró a Mariana cerca de su trabajo y le preguntó cómo avanza su romance con Barbano tras sus vacaciones en el exterior. “Fue re lindo. Hermoso. Fue soñado, todo soñado”, dijo ella, antes de enterarse que Iliana estuvo hablando de ella.

“Ella contó que se habían reencontrado ustedes, pero que no conocía todavía a Rolando”, le dijo el cronista. “Sí, hace tiempo que nos reencontramos”, reconoció ella, y aceptó que es verdad que no les presentó a su novio a su hermana y a su madre, aunque enumeró las causas.

Coca con sus hijas Iliana y Marina Calabró

POR QUÉ MARINA CALABRÓ NO LES PRESENTÓ A ROLANDO BARBANO A SU MAMÁ Y A SU HERMANA

“Lo que pasa es que ella está en una gira maratónica. Siempre que la llamó está en un lugar distinto”, dijo Marina, pero el cronista se mostró impaciente. “Pero, digo, ¿tan difícil es coordinar un ratito, dos horitas, algún fin de semana, un día de semana?”, quiso saber.

“Y ya lo haremos. Lo que pasa es que estamos con los horarios medio cruzados, pero ni bien ella tenga un hueco en la gira, nos encontraremos a cenar”, prometió Marina, mientras el notero le preguntaba si tenía realmente ganas de juntarse con todos.

“Obvio, pero no es que la presentación que me da como siglo XVIII, pero sí se va a dar de juntarnos o en lo de Coca o a cenar. Coca el otro día que fui a tomar el té me dijo ‘que venga Rolando la próxima’, así que hay que hacer muchas presentaciones”, cerró Marina.

