Marcelo Tinelli quedó apuntado en el centro de la escena este lunes, cuando trascendieron los detalles de la charla que las autoridades de Laflia tuvieron con algunos de sus empleados, por lo cual Luisa Albinoni y Florencia de la Ve lo cruzaron con dureza.

La más directa fue la actriz: ““Hola Marcelito, me acabo de enterar que cerrás Laflia. ¿Me vas a pagar lo del año pasado o me considero garcada?”.

El reclamo se refería a la participación que la artista había tenido en el Cantando 2024, show que había sido conducido por Florencia Peña en América.

El posteo de Luisa Albinoni contra Marcelo Tinelli. (Foto: @luisaalbinon) Por: Fernando Gatti

LA BRONCA DE FLOR DE LA VE POR EL NINGUNEO DE MARCELO TINELLI

Por otra parte, Flor de la Ve explotó furiosa en vivo luego de que Marcelo Tinelli desmintiera a Los Profesionales de Siempre, el ciclo de el nueve que en ese momento estaba lanzando la información al aire: “¿En qué programa se habla?”.

Flor de la Ve contra Marcelo Tinelli.

“Si no nos toman de pelo.... Y la verdad que yo no voy a dejar. Yo entiendo esta chicana. ‘Ay, ¿qué programa?’. Nosotros antes de salir al aire tenemos información exclusiva porque esto no es opinión. Quiero que quede claro".

“Son empleados de la productora a los que convocaron a un Zoom donde les dijeron que cerraba la productora. No estamos inventando. Hablaron Federico Hoppe con el hermano y las personas estaban llorando porque se quedan sin trabajo después de 30 años. Marcelo, llamalo como quieras”, enfatizó.

Marcelo Tinelli se fue con Federico Hoppe a México para grabar un programa con Susana Giménez. (Foto: Movilpress)

“Es una mie... porque lamentablemente está pasando en todo el país. No es solamente a tu productora. Está pasando a mucha gente que se está quedando sin laburo. (...) Es triste y es grave. El que pierde es el laburante. No sos vos. Porque vos vas a seguir viviendo en el par. Vos tenés tus millones, vos tenés tu casa, vos tenés tu vida hecha”, continuó enajenada.

“Me harta que me tomen de pelotuda. Porque todo el tiempo, desde cada cheque que no se pagaba, que llega la información, cada empleado, cada cosa. Y todo lo desmiente”, cerró Flor de la Ve sacada con Marcelo Tinelli.