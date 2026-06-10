La salida de Brian Sarmiento de Gran Hermano: Generación Dorada no solo marcó el final de su paso por la casa más famosa del país, sino también el esperado reencuentro con Danelik Galazán, la joven con la que inició una historia de amor durante el reality de Telefe.

Apenas un día después de quedar eliminado, el exfutbolista pudo volver a verla en el hotel donde debe cumplir el aislamiento obligatorio antes de reincorporarse por completo a la vida fuera del programa. Y, según contó ella misma, la química entre ambos siguió intacta.

Fue Danelik quien sorprendió al brindar detalles de ese encuentro a solas durante una charla en el ciclo de streaming La Jugada. Sin vueltas, la influencer admitió que la pasión se hizo presente apenas volvieron a verse y se animó a comparar esta experiencia con la primera vez que estuvieron juntos: “Fue mejor que la anterior. Fue más cómodo, más placentero”, lanzó, sincera, al recordar el momento íntimo que compartieron tras la eliminación del exjugador.

Gran Hermano: Danelik contó cómo fue su primera vez con Brian Sarmiento y lanzó una picante frase (Telefe)

Las declaraciones rápidamente generaron repercusión entre los seguidores del programa, que siguieron de cerca el vínculo entre ambos desde que comenzó a tomar forma.

Por su parte, Brian también había dejado en claro cuánto la extrañó durante su estadía en la casa. Apenas salió del juego, en diálogo con Santiago del Moro, reconoció: “Me faltó su alegría”.

¡Están a full!

Danelik: “Fue mejor que la anterior. Fue más cómodo, más placentero”.

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DANELIK HABLÓ DE SU ROMANCE CON BRIAN SARMIENTO TRAS SALIR DE GRAN HERMANO: “ME DA MIEDO ENAMORARME”

Tras convertirse en una de las jugadoras más polémicas de esta edición de Gran Hermano: Generación Dorada, Danelik Galazan reapareció en televisión y habló sin filtro sobre su experiencia dentro de la casa, sus errores en el juego y el vínculo especial que construyó con Brian Sarmiento.

La influencer estuvo en Cortá por Lozano, donde repasó las internas del reality y sorprendió al mostrarse mucho más reflexiva que durante sus últimas semanas dentro de la competencia: “Cuando empecé a levantar el perfil fue cuando sentí que me tenía que hacer la confrontativa, me dejé llevar por eso”, reconoció al analizar el cambio de actitud que tuvo dentro de la casa.

Además, explicó que sintió presión por generar contenido y destacarse frente a las cámaras: “A lo mejor estaba muy tranquila, y si la casa me pedía que esté más confrontativa no sabía que me podía jugar en contra”, admitió.

El íntimo susurro al oído de Brian Sarmiento a Danelik antes de irse de Gran Hermano (captura de Telefe)

Pero el momento más explosivo de la entrevista llegó cuando habló de Brian, con quien protagonizó escenas románticas que rápidamente se viralizaron en redes sociales: “Yo quería salir para ver mis tapes con Brian, estoy fascinada, son re lindos”, confesó entre risas.

Además, dejó abierta la puerta a una relación fuera de la casa: “Todo puede ser con Brian, no sé qué puedo hablar y qué no, pasaron un par de cositas entre nosotros”, deslizó misteriosa.

“Todo puede ser con Brian, no sé qué puedo hablar y qué no, pasaron un par de cositas entre nosotros“.

Finalmente, Danelik se mostró vulnerable al hablar del amor y sorprendió con una confesión muy íntima: “Soy muy enamoradiza y por eso me da miedo enamorarme. Tengo ganas de ir con cuidado”, aseguró emocionada.

“Me encanta mi pareja con Brian, esta es la tercera vez que me enamoro”, cerró, dejando en claro que el vínculo con el exfutbolista podría continuar lejos de las cámaras.