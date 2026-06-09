Apenas Brian Sarmiento había comenzado su primera etapa dentro de Gran Hermano Generación Dorada se destapó el escándalo con las madres de sus hijas por deudas alimentarias y nulo contacto, y luego de quedar eliminado tras regresar en el repechaje, Santiago del Moro lo cuestionó sin atenuantes.

Indignado, Del Moro se plantó ante Sarmiento: “Yo soy papá y para mí es lo más importante en mi vida. Son mis hijas y después el resto. Más allá del juego, cuando vos salís de la casa la primera vez y viste todo lo que pasó, ¿en ningún momento te agarró decir ‘me tomo un avión, las voy a ver, quiero ver cómo están?’“.

Ahí, el exfutbolista se excusó: “Mi abogado me dijo que vos llegaba a España y estaba toda esa deuda podía quedar detenido. Por eso no podía viajar”. Además, Brian aclaró que no disponía del dinero para solventar los pasajes y la estadía.

Foto: Captura de video de X (@porqueTTarg)

“Eso lo tenés que resolver más allá de la competencia”, fustigó Santi.

Por eso, Santiago del Moro le dijo a Brian Sarmiento en la cara lo que muchos pensaban: “En esta segunda entrada tuya empezaste a nombrar mucho a tus hijas y desde afuera se sentía forzado. Porque en tu primera estadía no habías hablado y ahora te vulnerabas y ponías sensible por cosas que antes te era desconocido”.

El planteo de Santi a Brian

“Empezaste a nombrar a tus hijas, que las querés ver y qué sé yo. Pero al día siguiente tus exparejas salieron a decir que no tuviste contacto, ni ningún acercamiento, y no avanzaste en esa situación”, apuntó conductor del reality.

En ese momento, Brian se defendió en el estudio de La Cumbre: “Primero acomodé todo el tema legal. Cuando la madre de mis nenas de España me pidió (sacarles) el apellido (a las nenas), yo le dije que no voy a perder los derechos como padre”.

“Tuve una videollamada con las nenas más grandes, explicándole esto. La del medio me dijo ‘me gustaría hablar con vos’. La más grande no, y después yo hablo con la más chiquita y y le pregunté '¿te puedo nombrar mi amor en el programa?’ Y me dijo, 'sí, obvio’“, argumentó Brian Sarmiento sin convencer a sus interlocutores.