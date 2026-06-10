Tras confirmar su separación de Agustín “Cachete” Sierra, Fio Giménez habló a corazón abierto en el programa de stream #YaFueTodo y sorprendió con una definición tajante sobre el futuro de la relación.

Luego de cinco años de amor, con varias crisis e intentos de recomposición en el medio, la bailarina aseguró que hoy atraviesan el duelo desde el cariño, pero sin expectativas de una nueva reconciliación: “Estamos todavía en proceso de mudanzas y cosas, pero estamos bien, no estamos peleados ni nada, lo estamos haciendo con mucho amor”, contó cuando le preguntaron cómo estaba transitando la separación.

Lejos de cualquier escándalo, Fio explicó que ambos entendieron que el vínculo había llegado a un límite: “Los dos entendimos que nos queremos un montón, pero que a veces con el amor no alcanza, ¿viste? Yo siempre digo lo mismo, que capaz uno tiene que primero sanarse uno para poder compartir con el otro y yo estoy en un proceso terapéutico muy zarpado”, expresó.

Fiorella Giménez Por: Captura Web

Además, remarcó que la ruptura se dio en buenos términos y que ambos continúan acompañándose: “Creo que me estoy cuidando mucho a mí, él me está cuidando mucho también, yo estoy cuidando mucho a él. Así que desde el amor”, señaló.

Durante la entrevista, la influencer también enfrentó los rumores que circularon alrededor de la separación y descartó de plano cualquier infidelidad: “¿Sabés que todos me preguntaron lo mismo? Y en un momento me acusaron a mí de que había hecho algo raro. Y no, la verdad es que no", aseguró.

Según explicó, los conflictos que atravesaban tenían que ver con cuestiones cotidianas y desgastes propios de la convivencia: “Nuestras peleas eran más bol... Era ‘porque no me acompañaste’, ‘porque no hiciste esto’, ‘porque no hiciste lo otro’. Pero no, no hubo terceros en discordia, nos respetamos mucho los dos”.

Foto: Instagram (@cachetesierra)

Sin embargo, el momento más fuerte de la charla llegó cuando le consultaron si dejaba abierta la puerta para una futura reconciliación: “Yo no creería que haya una reconciliación porque es la tercera vez que volvemos”, lanzó.

Y profundizó: “Nosotros durante cinco años estuvimos intentándolo, tuvimos un vínculo muy lindo y muy estable, pero el último tiempo fue idas y vueltas, idas y vueltas. Se empieza a convertir en una dinámica un poco tóxica”, reflexionó.

Finalmente, dejó en claro que hoy ambos necesitan distancia para sanar: “Capaz en dos años nos cruzamos y nos podemos tomar unos mates, pero ahora necesitamos un poquito el contacto cero, me parece”, cerró.

Fio Giménez: “Yo no creería que haya una reconciliación porque es la tercera vez que volvemos”.

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CACHETE SIERRA SE QUEBRÓ AL HABLAR DE SU NUEVA CRISIS CON FIO GIMÉNEZ: “NO ESTAMOS PASANDO UN BUEN MOMENTO”

Agustín ‘Cachete’ Sierra atraviesa horas sensibles en lo personal y no pudo ocultar su angustia al hablar de la nueva crisis que vive con Fiorella Giménez. En una nota que brindó al programa Sálvese Quien Pueda, el actor reconoció que la pareja está pasando por un complicado presente y dejó frases cargadas de emoción.

Todo comenzó cuando el cronista, Rodrigo Bar, le consultó directamente sobre los rumores de distanciamiento que circulaban desde hace días. Lejos de esquivar la pregunta, Cachete decidió sincerarse: “Estamos en un momento difícil, te puedo decir. Pero bien, con mucho amor, trabajándolo, hablando. Nos queremos mucho, seguimos intentando”.

Aunque evitó profundizar sobre los motivos de la crisis, Cachete dejó en claro que la relación atraviesa una etapa delicada: “Estamos en un momento difícil, es lo único que te puedo decir. Pero como te digo, hay mucho amor y los dos queremos lo mejor para cada uno”.

Foto: Captura (América)

Durante la entrevista, el movilero recordó que no es la primera vez que la pareja enfrenta turbulencias y destacó la madurez con la que siempre manejaron sus conflictos. Esa reflexión pareció tocar especialmente a Cachete, que no pudo contener la emoción: “Me pongo mal”, lanzó con la voz quebrada y visiblemente afectado.

“Hay tanto amor que uno siempre intenta. Pero después, en el día a día, a veces las cosas quizás no se dan como uno quiere”, agregó. Por último, sobre el futuro de la relación, el entrevistado cerró, sincero y a flor de piel: “No lo sé, la verdad, no lo sé. Este momento es medio triste y doloroso”.