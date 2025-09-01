En abril de 2023, Agustín “Cachete” Sierra y Fiorella Giménez anunciaron su separación. El tiempo pasó, el amor se impuso y se reconciliaron.

Felizmente de novios, el actor y la bailarina se fueron unos días de vacaciones a Miami, pero la aventura comenzó un poco accidentada.

“Me cancelaron el vuelo a Miami. Hicimos escala de Buenos Aires a Colombia. Llegamos y teníamos que salir corriendo para tomarnos el avión a Miami, pero está cancelado el vuelo”, comenzó diciendo Fio en un video que subió a TikTok desde el aeropuerto.

Sin perder la sonrisa, siguió: “Estamos haciendo una fila eterna con el Pipi, para ver si en algún momento llegamos a destino”.

“Yo estoy feliz igual. Nada me la va a bajar, este viaje va a ser increíble”. agregó.

“El macho está resolviendo. Tenemos que esperar cinco horas”, agregó la integrante del stream de eltrece, Viernes Trece.

Cachete Sierra y Fio Giménez, reconciliados en Miami: sus vacaciones comenzaron accidentadas

Una vez en Estados Unidos, Fiorella volvió a reportarse desde su red para comunicar que un nuevo inconveniente los demoró en sus vacaciones.

“No aparece el auto. Después de perder un vuelo, seguimos caminando con las valijas. La travesía está increíble”, contextualizó la bailarina. Y cerró el video con el problema resuelto.

Una vez en el hotel, la pareja se reportó desde la playa, disfrutando del mar y más enamorados que nunca.

