Después de días de rumores, finalmente aparecieron las pruebas que confirman la reconciliación entre Fiorella Giménez y Agustín “Cachete” Sierra. La encargada de exponer la postal que rápidamente se volvió viral fue Estefi Berardi, quien mostró la imagen que dio inicio a la ola de comentarios en redes.

Hasta ahora, la pareja había evitado mostrarse públicamente, aunque ya circulaban indicios de su reencuentro.

Uno de ellos llegó de la mano del periodista Fede Flowers, que publicó un video de ambos paseando juntos por el free shop del aeropuerto de Ezeiza antes de tomar un vuelo rumbo a Miami, Estados Unidos.

La foto que confirma la reconciliación de Fio Giménez y Cachete Sierra. Crédito: Instagram

LA FOTO QUE CONFIRMA LA RECONCILIACIÓN DE FIO GIMÉNEZ Y CACHETE SIERRA

Horas después, fue la propia Fio Giménez quien compartió en su cuenta de Instagram una foto con la frase: “Bueno, nos fuimos”, confirmando así el viaje en pareja. Minutos más tarde, la bailarina publicó una historia aún más contundente: “Y con él, @cachetesierra”, acompañada de un corazón celeste.

El actor no tardó en sumarse y subió a sus redes un video donde se los veía muy cariñosos, despejando cualquier duda sobre su reconciliación.