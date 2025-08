Hace pocas semanas anunciaron su reconciliación Cachete Sierra y Fiorella Giménez. Ahora, la bailarina rompió el silencio y confesó: “Ni nosotros sabemos para dónde vamos”.

En diálogo con Puro Show, la artista reflexionó sobre el vínculo con su pareja, pero abrió el paraguas: “Ni nosotros sabemos bien en qué estamos, así que imaginate ustedes. Si alguna vez estamos bien y felices como pareja, se van a enterar”.

Respecto al silencio de Cachete sobre el tema, Giménez lo tomó con madurez: “Lo conozco y hablamos todo en privado. Lo importante es que entre nosotros hay respeto y diálogo. Cuando hay amor, todo se puede charlar”.

CACHETE SIERRA Y FIORELLA GIMÉNEZ, RECONCILIADOS

“Nos reencontramos hace poco. No estamos como pareja hoy, pero nos queremos mucho. Nos conocemos desde hace tiempo y eso no se borra fácil”, comentó la bailarina con la voz quebrada.

Fotos: Instagram (@cachetesierra y @fiogimenez1)

Y añadió: “Hemos ido a fondo y nos lastimamos, por eso ahora preferimos ir con calma. Para volver a involucrar a nuestras familias, tiene que ser algo firme”.

Fiorella también se refirió a los comentarios negativos que recibe: “Hay quienes dicen que él no me valora, pero yo soy una persona con mucho amor propio. Me psicoanalizo, sé quién soy y qué quiero. No hay que juzgar desde afuera lo que no se conoce desde adentro”.