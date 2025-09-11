Recién llegada a la Argentina tras unas vacaciones con Agustín “Cachete” Sierra en Miami, Fiorella Giménez fue a Viernes Trece, stream en donde trabaja, y anunció emocionada que está oficialmente de novia con el actor.

Foto: Instagram.

Foto: Instagram.

Si bien su viaje a solar era un claro indicio de la reconciliación, la bailarina quiso el título y lo consiguió.

Vale recordar que Cachete y Fio le pusieron fin a su noviazgo en abril de 2023. Dos años después volvieron a elegirse.

El anuncio de Fio Giménez tras sus románticas vacaciones con Cachete Sierra en Miami. Video de Viernes trece.

ASÍ CACHETE SIERRA LE PROPUSO A FIO GIMÉNEZ QUE VUELVA A SER SU NOVIA

“Estoy oficialmente de novia con el señor Cachete Sierra, ¡carajo!”, contó Fio en el stream de eltrece, con una enorme sonrisa en su rostro.

Luego dio detalles de la propuesta de Agustín: “Era el séptimo día y yo le digo: ‘¿Estamos de novios nosotros?’, y él me responde: ‘Sí, obvio, estamos re de novios’. Y yo le digo: ‘A mí nadie me hizo una propuesta formal’”.

“Pasó un día, pasó otro día, y estábamos en el supermercado. Lo veo caminar por un pasillo, fachero, con un ramo de flores que todavía no había pagado, y me dice: ‘Mi amor, ¿querés ser mi novio?’”, relató Giménez, al detalle.

Emocionada y con énfasis, continuó: “Y yo le respondí: ‘¡Sí, mi amor!’”.

“Después de eso me estaba esperando en el departamento en donde estábamos parando, con una comida, flores y velas en el balcón”, concluyó Fio, enamoradísima.

Foto: Instagram.

Foto: Instagram.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.