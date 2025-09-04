Recientemente reconciliados, Agustín “Cachete” Sierra y Fiorella Giménez se fueron unos días de vacaciones a Miami antes de que el actor asuma un nuevo desafío laboral.

Sierra renunció al programa de stream que estaba haciendo en La Casa porque se sumaría a MasterChef Famosos, según informaron en Intrusos.

Apostando con todo al amor, luego de casi dos años de separación, Cachete y Fio se fueron a Miami y se reportaron desde la playa en diversas situaciones: entre ellas, enamorados y bailando sensualmente.

Incluso, el actor publicó un video en el que la bailarina termina desplomada en la arena, con la musiquita de Mario Bros, en alusión de que quedó fuera de juego.

Cachete Sierra y Fio Giménez: el video del baile sensual en la playa con un tremendo final

En medio de la coreografía, Fio hizo una pícara movida que Cachete le devolvió con un tremendo empujón que la hizo volar por el aire. Indignada, la bailarina se levantó y le tiró arena.

El momento quedó registrado y Sierra lo subió, poniéndole humor, a Instagram.

CACHETE SIERRA Y FIO GIMÉNEZ, “BEBOTEANDO” EN LAS PLAYAS DE MIAMI

La pareja publicó en sus respectivas redes sociales postales desde la playa, en las que no solo mostraron el mar: Agustín y Fiorella lo usaron de “spot” para “bebotear” y fotografiarse sensuales.

