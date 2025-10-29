Fio Giménez y Cachete Sierra atraviesan un gran momento personal. En julio se reencontaron, tras dos años separados, y en septiembre oficializaron su noviazgo en un viaje a Miami en septiembre. ¡Y ahora van por todo!

Durante el programa de streaming Viernes Trece, donde trabaja, Fio contó con Sierra apostaron a la convivencia.

“¡Me mudé con Cachete! Él se fue de su casa, yo me fui de lo de Freddy y nos fuimos a una casita”, contó Giménez, con una enorme sonrisa y emoción.

Cuando sus compañeros le preguntaron cuándo había sido la reconciliación, Fio dudó divertida: “Amigos, ya hace cinco años que estamos juntos”.

La bailarina también compartió cómo vivió el proceso de mudanza: “Estoy muy contenta, chicos. ¿Vieron que las mudanzas dicen que son súper estresantes? Bueno, los días previos me agarró mucho miedo y me estaba tirando para atrás, pero ya estaba todo listo. Ya teníamos el día en la inmobiliaria, había que ir a firmar las cosas... Fue rarísimo, parecía que nos casábamos”, bromeó entre risas.

TRAS MUDARSE JUNTOS, FIO APURÓ A CACHETE SIERRA

Finalmente, entre chicanas y complicidad con sus compañeros, Fio dejó abierta la puerta a lo que podría ser el próximo paso, luego de que le preguntaran por la materniad.

“Para mí el próximo paso es el casamiento”, sentenció en vivo.

