Los participantes de MasterChef Celebrity tuvieron que preparar un menú de comida árabe, que incluía kebab de cordero con dip de yogur y pan pita.
En ese contexto, y pese a mostrarse conforme con su plato, Agustín “Cachete” Sierra enfrentó al jurado con su habitual humor y sorprendió con una ocurrencia sobre Pampita, en alusión al nombre del pan que debían elaborar.
EL CHISTE DE CACHETE SIERRA SOBRE PAMPITA EN MASTERCHEF CELEBRITY
Damián Betular: -Kebab.
Cachete Sierra: -¿Kebab? ¿A dónde van? Arranco con los chistes como Donato.
Betular: -El pan pita se caracteriza por ser hueco. Se tendría que abrir y yo poder meterle todo esto adentro.
Cachete: -Esa no me la tiraste cuando pasaste…
Betular: -¿Pero nunca comiste un tostado de pan pita?
Cachete: -La conozco a Carolina (Ardohain) hasta ahí.
El comentario generó risas en el estudio, incluso de Germán Martitegui, que no pudo contenerse ante la broma.Finalmente, el menú presentado por el actor cumplió con las expectativas del jurado, aunque tuvo algunas imperfecciones técnicas.
