En las últimas horas, la ausencia de Maxi López en Masterchef Celebrity encendió las alarmas y desató una ola de especulaciones.

El exfutbolista abandonó la Argentina y su salida del reality generó dudas sobre su continuidad en el ciclo que conduce Wanda Nara.

Frente a los rumores, la propia Wanda decidió romper el silencio y aclarar la situación.

En diálogo con Juan Etchegoyen, la conductora fue directa: “Maxi se fue una semana y eso fue lo que él dijo”. Así, dejó en claro que el viaje del exjugador tiene fecha de regreso.

El reclamo de Wanda Nara a Maxi López en MasterChef Celebrity: “Te encontraste una mujer más” | Créditos: Captura Telefe

Por qué Maxi López viajó a Suiza y qué pasará con su lugar en el programa

Según detalló Etchegoyen, Maxi López viajó a Suiza para acompañar a su esposa, Daniela Christiannsson, que está embarazada de siete meses y sufrió un accidente doméstico. “Ya está bien”, aclaró el periodista sobre el estado de salud de la modelo.

Ante la consulta sobre si Maxi ya cobró su dinero por el programa y si piensa volver, Wanda Nara fue contundente: “A la pregunta de si ya cobró su dinero por el programa y su no vuelta al ciclo te digo que no”.

De esta manera, la conductora desmintió cualquier versión sobre un supuesto abandono definitivo del reality.

“Seguramente entre lunes y martes ya estará de vuelta en Argentina para seguir con las grabaciones”, agregó Etchegoyen. Mientras tanto, el lugar de Maxi será ocupado por Marley.

Qué dijo Wanda Nara sobre los rumores y cómo sigue Masterchef

Con sus declaraciones, Wanda Nara puso fin al mar de especulaciones que circuló en las redes y en los medios.

La mediática fue clara y aseguró que la ausencia de Maxi López es solo temporal y que su regreso está confirmado.

Así, Masterchef Celebrity continuará con sus grabaciones habituales y la expectativa por el regreso del exfutbolista ya está instalada entre los fanáticos del programa.