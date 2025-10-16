Maxi López y Wanda Nara siguen con su constante juego de celos e ironías en MasterChef Celebrity y este miércoles se produjo un nuevo cruce que explicaría por qué el ex futbolista fue llamado de urgencia al país donde reside con su pareja, Daniela Christiansson.

Todo comenzó cuando Maxi fue llamado a comparecer ante los jurados y presentó su plato al que tituló, irónicamente, “la bondiola de Wanda”, en clara referencia a la tan mentada “hamburguesa” que popularizó la propia conductora al filtrar sus chats con Mauro Icardi.

Wanda Nara y Maxi López en MasterChef (Fotos: capturas Telefe)

“En una época le gustaba la bondiola, yo sé que ahora está más en la hamburguesa, pero es un plato que cocinaba hace mucho tiempo atrás”, aseguró Maxi frente a los jurados. “Ahora le gusta la hamburguesa. Cambió. Le gustan otras cosas”, agregó en un corte de edición.

EL NUEVO Y DIVERTIDO CRUCE ENTRE WANDA NARA Y MAXI LÓPEZ QUE ESCANDALIZÓ A DANIELA CHRISTIANSSON

Mientras los jurados degustaban la bondila de Wanda cocinada por Maxi, la conductora le preguntó a su ex cuántos idiomas hablar, a lo que él reveló que cuatro, y lo comprobó diciendo “hamburguesa” en italiano, en inglés, en portugués y castellano.

Finalmente, Martitegui analizó el plato de Maxi, y le dijo que “hay como una búsqueda de la perfección”, y Wanda consideró que eso era una verdad absoluta. “Estoy de acuerdo que va en busca de la perfección, está con una sueca modelo de 1,90 metro, divina”, alegó la conductora.

“Maxi, sos así, vas en busca siempre de la perfección”, dijo ella, a lo que su ex le respondió: “Bueno, trato de mejorar”. Sin embargo, en un corte de edición, aseguró: “Yo la conozco a Wanda, me parece que está celosa”. ¿Fueron estas interacciones las que pusieron nerviosa a Christiansson?

