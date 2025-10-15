El reencuentro televisivo entre Wanda Nara y Maxi López volvió a despertar la curiosidad del público. La conductora y su exmarido compartieron una escena cargada de ironía, humor y algo de nostalgia durante la participación del exfutbolista en MasterChef Celebrity.

Entre cuchillos, anécdotas y bromas, ambos repasaron su historia, hablaron de sus actuales parejas y hasta se lanzaron dardos sobre cuestiones legales y sentimentales del pasado.

“Me presento: tu exmujer”, fue la frase con la que Wanda rompió el hielo al acercarse a la estación de trabajo de Maxi, que en ese momento cortaba carne con evidente concentración.

Lejos de esquivar la situación, él siguió el juego con una sonrisa. “¿Qué opina tu mujer de que estés en MasterChef?”, preguntó ella con picardía. “Lo mismo que mi ex: sorprendida”, respondió él, haciendo alusión a su pareja actual, la modelo sueca Daniela Christiansson, con quien tiene una hija y espera su segundo bebé.

Crédito: Telefe

WANDA NARA Y SUS COMENTARIOS A MAXI LÓPEZ

Con ese tono cómplice, Wanda continuó: “Tengo un montón de quejas porque te encontraste una mujer más hermosa, más flaca y más alta que yo”. La producción acompañó el comentario con la reacción divertida de Maxi, que murmuró entre risas: “¿Qué le contesto? Después esto tiene repercusión”.

El exjugador no se quedó atrás y devolvió la chicana con elegancia: “Bueno, los dos metimos cambio”. Wanda, sin perder el ritmo, replicó: “A vos te fue mejor con tu cambio”. El ida y vuelta dejó entrever cierta cordialidad renovada entre ambos, pese a los años de conflictos mediáticos y disputas judiciales.

El reclamo de Wanda Nara a Maxi López en MasterChef Celebrity: “Te encontraste una mujer más” | Créditos: Captura Telefe

Ella, fiel a su estilo, remató: “Nosotros lo legal ya lo arreglamos, ¿no? Porque yo ya estaba pensando en embargarte el premio”. Entre risas, él contestó: “¡No, ya no tenés el 25%! Arreglamos las cuentas, estamos bien”.

La conversación terminó con una frase de cierre que dejó a todos riendo: “Cociná para los chicos y logremos que Daniela venga a visitarte”, lanzó la conductora antes de seguir recorriendo las cocinas.