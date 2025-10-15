El reclamo de Daniela Christiansson del lunes antes del debut de Maxi López en MasterChef Celebrity fue categórico y tuvo consecuencias.

El ex de Wanda Nara no solo se tomó un avión urgente pare regresar a su hogar familiar en Inglaterra, sino que además su pareja sueca salió a marcarle la cancha a todos con un posteo en Stories.

“Sí, Maxi está volviendo, y eso nos pone muy contentas. No, no estoy enojada”, arrancó la mujer embarazada de siete meses, y madre de Elle, la nena de dos años que también es hija del empresario futbolístico.

Daniela Christiansson, pareja de Maxi López.

“Sé bien cuáles son los objetivos de Maxi al estar lejos de nosotras en este momento, incluso estando yo embarazada. Las razones son grandes, y sus objetivos son más grandes de lo que muchos pueden imaginar.”, argumentó la modelo.

En ese punto, enfatizó: “Hay toda una estrategia detrás, que tomamos juntos, y él conoce bien los límites. Sé que jamás haría algo que pudiera ponernos en riesgo o hacernos mal. Tomamos esta distancia por un bien mayor.”.

“Tomamos juntos la decisión de hacer este sacrificio y vivir esta distancia por un tiempo. ¿Duele? Sí, claro, Estoy un poco agotada porque estoy en la parte final del embarazo. El cuerpo pesa y las hormonas me ponen sensible, pero lo que más duele es que lo extrañamos mucho".

“Igual me pone feliz verlo disfrutar de sus hijos, que lo necesitan, y poder pasar tiempo con su familia y amigos. Esa es, de hecho, la principal razón de su estadía en Argentina", aclaró.

Cómo está Daniela, su panza y la pequeña Elle

En cuanto a la familia, Christiansson explicó: “Nuestra hija está muy bien. Hago todo lo posible para que mantenga sus rutinas, para entretenerla y sorprenderla con cosas lindas, así no siente tanto la ausencia de su papá”.

La decisión de Daniela Christiansson tras el encuentro íntimo entre Maxi López y Wanda Nara | Créditos: Instagram @danielachristiansson

“Hoy está muy sensible, se nota cuánto la afecta saber que él está por volver. Va a ser la más feliz del mundo cuando lo vea”, reconoció

Hasta que al final, Daniela Christiansson justificó su permanencia en Europa lejos de Maxi López: “No puedo viajar ahora: tengo obligaciones acá y estoy demasiado pesada para hacerlo a los siete meses de embarazo. No es lo ideal, pero es lo que toca”.