Un rato antes de que Maxi López debutara como participante de MasterChef Celebrity e intercambiara chicanas con Wanda Nara, el posteo de Daniela Christiansson provocó un tembladeral.
“Después de este posteo, hoy mismo, Maxi López está viajando a reencontrarse con su pareja”, afirmó Adrián Pallares.
El vuelo hacia Inglaterra dejó descolocados a todos en Telefe, ya que se esperaba que Maxi pudiera hacer prensa del reality culinario con entrevistas a ciclos del canal, como Cortá por Lozano.
Más sobre este tema
Entonces, el conductor de Intrusos aclaró: “Una semana va a estar allá”. Evidentemente tienen grabado lo suficiente adelantado...“.
Cuándo vuelve Maxi López a MasterChef
“Y vuelve luego un mes entero a seguir trabajando”, aseguró Pallares.
Irónico, el periodista aludió al hermanito de la pequeña Elle (2): “Ojalá que sea sietemesino el niño”.
Comentario que apuntaba a que Daniela Christiansson está embarazada de siete meses, y que en caso de que el parto se adelante Maxi López no podría estar presente en el nacimiento.